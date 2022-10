Jurnal de călătorie (1821-1822) (XIV)

– fragmente –

Wesselenyi Miklos-fiul

Wesselenyi Miklos cel tânăr a pornit să descopere Occidentul în 26 septembrie 1821. Cu prilejul bicentenarului, am tradus şi am început să public fragmente din jurnalul său de călătorie, cu începere din numărul 200 / septembrie 2021 al revistei “Caiete Silvane”. Vreme de un an, au apărut 13 episoade, ceva mai mult de 25% din text. Deoarece Daniel Săuca a renunţat la continuarea relatării, l-am rugat pe Daniel Mureşan să mă ajute în intenţia de a duce la bun sfârşit tălmăcirea acestei cărţi. Îi mulţumesc pentru sprijin. Nu facem decât să urmăm deviza celui mai de seamă sălăjean: “Nunquam retro!”

20 mai 1822

Ne-am dus cu Szechenyi la Hamptoncourt. Clădirile şi amenajările crescătoriei regale de cai sunt corespunzătoare şi fastuoase, dar herghelia în sine n-are cine ştie ce valoare. Cu excepţia a două iepe, totul e vândut sau scos la mezat. Cei doi [cai] cumpăraţi de Szechenyi sunt buni. Election Mare este extraordinar. Am plătit 50 de guinee pentru mânzul iepei South Down. Szechenyi va achita cheltuielile de transport. […] La întoarcere, am înotat în Tamisa.

21 mai

M-am plimbat prin City, într-un fel de mică inspecţie. Deşi ar fi împotriva “elegantia” să se cumpere orice de acolo, totuşi oferta din centrul comercial este mult mai bună şi mai ieftină, “ergo” (prin urmare) drăguţa de eleganţă va trebui să închidă ochii. Am trecut prin Guild Hall, Banca N.[aţională], Lloyds Coffee room şi biserica Saint Paul. Mi-a plăcut foarte mult interiorul acestui templu. […]

M-am dus pentru prima oară la operă. Sala de spectacol este dichisită cu gust, coloanele de fier sunt drăguţe şi şi conferă în ansamblu un aspect prietenos. [Artiştii] ştiu să cânte. Westris dansează minunat.

22 mai

Am luat o trăsurică “gig” şi ne-am dus împreună cu Sahlander la Epsom. Pe drum, [ambasadorul] Eszterhezy ne-a ajuns din urmă şi ne-am dus cu el în Leaderhead, unde avea ceva oficial de rezolvat. Ca să ajung la curse, am călărit pe Dahlia, pe care Szechenyi a cumpărat-o de la Tarall. O iapă cam lipsită de forme, foarte nervoasă, dar acceptabilă.

Cursele de cai de la Epsom oferă cea mai pestriţă privelişte care poate fi imaginată. Mulţimea nelimitată de trăsuri, cai, corturi cu produse formează un amalgam gălăgios şi veşnic agitat. Aici un pristav invită oamenii să-i vadă elefanţii, leii, urşii, cu răgete asemănătoare celor scoase de fiarele amintite; acolo lumea se îmbulzeşte în jurul unor luptători; dincoace înfulecă sau trag la ţintă, dincolo bat cărăile sau pariază. Întrecerile de cai reprezintă o adevărată sărbătoare naţională. Totuşi cele din Newmarket sunt mai potrivite scopului şi, prin urmare, mai interesante. După curse, ne-am deplasat la Leaderhead. Am luat prânzul la Eszterhezy. M-a tratat cu o politeţe ireproşabilă.

23 mai

Moyses, calul Ducelui de York, a câtigat cele 1600 guinee ale “Derby Stakes”. Eszterhezy s-a întors la Londra, eu şi Weatherly la Leaderhead. Apoi seara, la un “punch” şi nişte vin, i-am mărturisit opinia mea (de care niciodată nu m-am îndoit), că ar fi cel mai bine să-i încredinţăm personal derularea tuturor afacerilor legate de achiziţia cailor.

24 mai

Am călătorit în Boxhill ca să-l văd pe Moyses. […] Am luat micul dejun în Crookin. Cu începere de la Leaderhead, regiunea este încântător de frumoasă. Arborii sunt impresionanţi, casele tărăneşti arătoase, înălţimile frumoase, iar micile văi liniştite, străbătute de pârâiaşe cu apă curată şi proaspătă. Plăcerea simţită este sporită de atmosfera reconfortantă a lunii mai, în care se amestecă mii de miresme. […] După cursele de cai, ne-am întors la Londra.

25 mai

La Tattersall, pentru a examina caii. […] împreună cu Szechenyi, am vizitat Porcellan depository (Portugal street). Mărfuri deosebit de frumoase. Szechenyi a cumpărat o mulţime.

26 mai

Din nou la Tattersall. […] Este de mirare că, în ciuda bogatei oferte, se găsesc prea puţini cai buni.

27 mai

Mi-am amintit abia azi că ieri a fost Duminica Rusaliilor. Într-adevăr, mi s-a părut ciudat că, în ciuda obiceiului urmat din copilărie, n-am sărbătorit ziua, dar traiul în străinătate e ca un ocean agitat, în care s-au scufundat o seamă de refugii bine cunoscute, prietenoase, care, odinioară, ne-au marcat existenţa. Aici, Lunea Rusaliilor nu-i sărbătorită defel. Toate magazinele sunt deschise şi comerţul şi urmează cursul normal. E un lucru cu atât mai surprinzător cu cât în Anglia duminicile sunt respectate cu conştiinciozitate. […] Am făcut o plimbare foarte lungă. Am trecut pe Oxford Street şi Holborne către City, apoi Cheapside, Old Broad Street, Finsbury Square şi, după alte câteva ocolişuri, acasă. Am luat prânzul la Grillon Hotel, iar apoi la Drury Lane Theatre. În total, azi am bătut o cale de 12 mile englezeşti. În Viena, mi-ar fi luat o lună să umblu atât! […]

28 mai

La Tattersall am examinat şi am încercat câţiva dintre caii Lordului Curson, dintre cei folosiţi la vânătoare. Szechenyi a cumpărat doi cu 300 de guinee. Nominal: Fitzwilliam, un murg închis la culoare, 8 ani, imens, puternic; Dyson, un murg închis la culoare, 6 ani, cu mai mult sânge, dar mai suplu şi cu nişte plămâni suspecţi.

Am prânzit la Eszterhezy. M-am dus la operă, s-a reprezentat “Barbiere di Seviglia”. A fost prezent şi regele, drept care s-a intonat de două ori “God save the King”. Ce deosebire între “Gott erhalte” (imnul Habsburgilor) şi acest imn! Nu sunt sunete prefăcute sau forţate, ci expresia cu adevărat puternică, mândră, a simţirii naţionale! Opera a fost bună, baletul excelent.

Traducere de Györfi-Deák György