Jazz la Centru, cu lansare de album

Iubitorii de jazz sunt invitați în data de 28 noiembrie, începând cu ora 19, la Sala „Porolissum” din Zalău, la spectacolul Jazz la Centru. În cadrul programului vor evolua saxofonistul american Alex Harding și pianistul de origine română Lucian Ban. Legat de colaborarea celor doi artiști, celebrul tubist și saxofonist Howard Johnson a descris pe coperta noului album chimia muzicală între cei doi muzicieni: „Lucian și Alex și-au dezvoltat meșteșugul de-a lungul a ani de concerte și colaborări. Acum au devenit o singură voce când vor și în continuare reușesc să se completeze unul pe altul când doresc”. Această legătură profesională între cei doi artiști a debutat în urmă cu peste două decenii, mai precis la sfârșitul anilor 90. În 2003, colaborarea lor cu legendarul baterist Barry Altschul le-a adus premiul „Best Show of The Year”, oferit de ziarul All About Jazz NYC. În 2006, Alex Harding și Lucian Ban au fondat TUBA PROJECT, un grup construit în jurul mareului tubist de jazz Bob Stewart. În 2009, Alex Harding este prezent pe albumul „The Romanian-American Jazz Suite”, condus de Sam Newsome și Lucian Ban.

Alex Harding este unul dintre cei mai importanți saxofoniști bariton în jazz-ul contemporan, având la activ numeroase proiecte muzicale de mare succes, el colaborând cu o serie de muzicieni renumiți și grupuri de prim rang în jazz precum: Sun Ra Arkestra, Julius Hemphill, Abdullah Ibrahim, Lester Bowie, David Murray, Defunkt, Clark Terry etc. Totodată, Harding apare în concerte cu nume sonore precum Aretha Franklin, Bjork, David Lee Roth și în musicalul Fela pe Broadway.

Cu ocazia concertului se lansează cel mai recent album, „DARK BLUE”, realizat împreună cu Lucian Ban, pianistul newyorkez de origine română. Albumul prezintă compoziții și improvizații inspirate de tradițiile jazz-ului, blues-ului și muzicii europene de cameră, fiind cotat de critici ca un album ce trasează direcția jazz-ului în secolul XXI.

Concertul face parte din seria de evenimente organizate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj cu ocazia Zilei Naționale a României. Biletele pot fi achiziționate de la sediul instituției, în timpul programului de lucru. Prețul unui bilet este de 10 lei, elevii beneficiază de intrare gratuită.