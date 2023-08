Gânduri botezate şi cântecele vârstelor (XXIX)

MOTTO: ,,Citesc cu bucurie c âtă vreme ceea ce citesc îmi oferă moștenirea primă a unei bune așezări în lume și în destinul propriu ” (ANDREI PLE ȘU, scriitor, eseist, filozof)

Pentru egoiști, egocentriști, marxiști… cea mai mare bucurie în viață este bucuria de sine. Le ține locul celorlalte bucurii ale vieții. Prin ei, putem ilustra noțiunea de autosuficiență.

Adesea, cei mai debusolați oameni sunt cei care dau ascultare la ce spune lumea despre ei. Cine începe în viață prin a se autocunoaște și nu-și hiperbolizează calitățile sau defectele, acela nu va fi niciodată un debusolat, ci un om cu coloană vertebrală .

. În viață, de obicei, ne alegem prietenii. În schimb, dușmanii ne aleg ei pe noi. Pe primii știm de ce i-am ales. Pe ceilalți, nu știm de ce suntem preferații lor.

Încrezător în reușită este, în primul rând, cel care își bazează aspirațiile, dorințele, visurile pe certitudini. El le găsește pentru început în sine, apoi în alți factori favorizanți.

,,Numai un nebun ar alege războiul mai degrabă decât pacea, pentru că în pace, fiii își îngroapă părinții, iar în război, tații pe fii ” (HERODOT, istoric)

,,Cel care îndrăznește să piardă o oră din timpul lui, înseamnă că nu a descoperit valoarea vieții ” (CHARLES DICKENS, scriitor)

PASTILA DE LIMB Ă : Semnifica ț iile unor expresii frazeologice:

,, Unde pun el m âna, pune Dumnezeu mila – Atunci când omul este harnic și bun și cerul îi vine în ajutor ”;

,, I-ai dat cuiva un deget și ți-a luat toată mâna – se ilustrează pretențiile nemăsurate ale cuiva care nu se mulțumește cu ce i s-a dat, ba, dimpotrivă, se întinde mai mult decât îi e plapuma ”;

A sc ăpa ca prin urechile acului – a ieși dintr-o situație complicată, dificilă, pentru că pericolul a fost iminent și, de aceea, salvarea apare aproape imposibilă ”.

Ce luăm cu noi ? ,,Mă întreb, noi, la capătul vieții noastre, ce-am lăsa în afară? Bănuiesc, că putem lăsa niște sentimente, mai puțin de ură, întrucâtva de prieteni, dar de dragoste mai ales ”. (ANONIM)

,, În prietenie îți spui secretele, în dragoste le ascunzi ”. (LA Bruy è re, moralist francez)

Vorbim în cunoștință de cauză despre ceva/cineva, dar atunci când ai trăit/cunoscut nemijlocit aceste situații sau cunoscut pe acei oameni. În rest, oferim presupuneri, nu certitudini. E un mod nefericit de a ne autodezamăgi.

Exercițiu de admirație a stilului poetic sorescian :

,, Am legat copacii la ochi/ Cu-o basma verde/ Şi le-am spus să mă găsească. / Şi copacii m-au găsit imediat/ Cu un hohot de frunze./…/ Am legat tristeţea la ochi/ Cu un zâmbet, / Şi tristeţea m-a găsit a doua zi/ Într-o iubire./…/…/ Nu te mai ascunde,/Mi-au zis toate lucrurile/ Şi toate sentimentele / Pe care am încercat să le leg/ La ochi”. (Poezia, ,,AM LEGAT…”, de MARIN SORESCU)

R ânduri dintr-un cântec nesfârșit al copilăriei :

: ,,Dacă îți poți purta copilăria cu tine, nu devii bătrân niciodată”. (TOM STOPPARD)

,,Copilăria se termină atunci cănd lucrurile încetează să ne mai mire”. (EUGEN IONESCU)

,,Fiecare dintre noi este produsul copilăriei sale”. (MICHAEL JACKSON)

Reala notă a existenței nostre nu ne-o dăm noi, nici contemporanii noștri, ci timpul care va spune ce-a mai rămas, dacă a rămas, din ce-am fost sau am vrut să fim.

,,Ziar înseamnă azi adevăr pentru o zi, revistă, frumusețe pentru o lună. ” (NICOLAE IORGA, istoric și scriitor)

Formele corecte pentru locuitorii anumitor entirăți geografice : S ĂLAJ – sălăjean; ORADEA – orădean; CLUJ – clujean; T ÂRGU OCNA – ocnean; TURNU M ĂGURELE – turnean; VAMA VECHE – vamaiot; S ÂNNICOLAU MARE – sânnicolean; SATU MARE – sătmărean; MIERCUREA CIUC – miercurean; MEDIA Ș – medieșean; CARANSEBE Ș – caransebeșean.

Orice dor presupune și o dorință. Dar nu toate dorințele sunt și doruri. Să nu uităm, însă, că, la început, orice dor a fost doar o dorință.

MEMENTO : – SĂ NU SE UITE: ,,A nu iubi este o dramă cu mult mai tristă decât a nu fi iubit”. (ANDREI PLEȘU)

profesor OCTAVIAN GUȚU,

Șimleu Silvaniei