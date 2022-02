Film istoric realizat în Sălaj, lansat la Centrul de Cultură și Artă

Filmul „Fata morarului” a fost produs de tenorul Sergiu Chirilă, scenariul este semnat de Ancuța Mărieș și va fi lansat duminică, 6 martie 2022, de la ora 18, la Sala „Porolissum” a CCAJS din Zalău.

Povestea filmului o are în centrul atenției pe Ana, fata unui morar de pe Valea Morilor din zona Halmășd. „Probabil este primul film istoric făcut în Sălaj, despre Sălaj, cu actori din județul nostru. Este vorba despre o poveste pe care am cules-o din Valea Morilor, comuna Halmășd, despre o fată de morar cerută în căsătorie de un tătar, pe greutatea ei în aur. Eu am făcut textul sub formă de baladă populară. Este o poveste scrisă de mine. Filmul este produs de Sergiu Chirilă și a fost realizat cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Îi mulțumim domnului director Daniel Săuca pentru sprijinul acordat, a fost deosebit de amabil cu noi. Este o instituție pe care o respect mult. Toți actorii din film sunt amatori. Avem mai multe personaje. Ana, rolul principal, este interpretat de Irina Lungu, Roxana Cîmpean joacă în rolul morăriței, Ștefan Pop este morarul, Ludovico Martini îl interpretează pe Mârza – tătarul care o cere pe Ana în căsătorie, Richard Wagner joacă în rolul lui moș Dumitru, iar vocea moșului este a domnului Ioan Pițoiu, căruia îi mulțumesc în mod deosebit pentru participare. Subliniez contribuția deosebită pe care a avut-o în film vocea lui Florin Sâmpălean, cel care a citit textul filmului”, a declarat pentru Magazin Sălăjean Ancuța Mărieș. Muzica filmului este semnată de Sergiu Chirilă și Paul Câmpean, iar vocea este a artistului Florin Sâmpelean. Din distribuție fac parte Sebastian Vâlcea, Irina Lungu, Ștefan Pop, Roxana Câmpean, Ludovico de Martini, cu participarea trupei de reconstrucție istorică „Vulturii de la Călata”, cu participarea scriitorului Ion Pițoiu Dragomir. Costumele de epocă au fost asigurate de Muzeul Popular de la Șeredeiu, doamna Ionela Alb. Evenimentul va avea loc cu respectarea prevederilor antiepidemice în vigoare.