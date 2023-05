Expoziție Ex Libris – Balajti Károly

În cadrul Festivalului internațional „Primăvara Poeziei/ A Költészet Tavasza/ Spring of Poetry”, joi, 4 mai 2023, de la ora 16, în sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj va avea loc vernisajul Expoziției Ex Libris – Balajti Károly.

Balajti Károly este membru fondator al Asociaţiei Române pentru Ex Libris, formată în 1995, dar activitatea sa de grafician este mai veche. Născut la Oradea în 23 ianuarie 1948, la timpul cuvenit a urmat studii superioare de arhitectură (1966-69), apoi de grafică-design (1973-76), la Cluj-Napoca, respectiv din anul 1969 este la Zalău, unde putem spune că îndeplineşte un rol creator şi un rol organizator pentru mişcarea de artă plastică, fiind acel grain de cristal, de atâtea ori util pentru a atrage şi a forma un medium cultural. Pentru activitatea sa este recunoscut şi cuprins în dicţionarul „Oameni de seamă ai judeţului Sălaj”, editat de Biblioteca Judeţeană ,,I.S. Bădescu” din Zalău, 2004, apare în cartea ,,Maghiarii din Sălaj”, Editura Kriterion, 1999. Despre grafica sa au apărut articole pozitive în Buletinul A.R.E.L.,,Ex Libris românesc” de la Oradea, în revistele ,,Silvania” şi ,,Cetatea culturală”, apreciindu-i judicios creaţiile grafice. Acestea au cunoscut o bună circulaţie în expoziţii din ţară (la Oradea, Bacău, Brăila, Zalău, Arad, Botoşani, Cluj), sau peste hotare (la Boston, Belgrad, Pescara, Melo, Bratislava).

Lucrările grafice ale dânsului aparțin de categoria de Ex Libris, grafică mică, tehnicile utilizate fiind gravuri în linoleum, gravură în metal, grafică de tip colaj, respectiv grafica digitală. In toate aceste tehnici, care au fost folosite în general succesiv, se recunoaşte formaţia fundamentală de arhitect a artistului plastic Balajti Károly, care are tendinţa de a construi încheieri plastice cu valoare de simbol, fiind un grafician de simboluri în construcţii scheletate, cu goluri şi plinuri, mobilate cu artifexuri ornamentale. Balajti Karoly găseşte astfel soluţii plastice pentru a abstractiza imagini în volumetrii interesante, adesea casetate, cu suprafeţe de martor, repetabile, în care plasează grile filigranate, umbre geometrizate, prin care stratifică imaginea de ansamblu şi-i dau adâncime şi tensiunea mesajului. Imaginile sale devin astfel construcţii etajate, capătă perspectivă, sunt secvenţiale, generează apropieri şi depărtări, ridicări şi căderi, formează un stil grafic, uşor de recunoscut, care ţine de mijloacele de expresie ale repetiţiei şi insistenţei, cu mijloacele graficii nefigurative, dominant ornamentală.

Dintre simbolurile, pe care autorul le preferă, şi cu care îşi personalizează construcţiile grafice, se repetă ochiul, geometrizat în felurite chipuri, zidul, aripa, mâna, rombul, pătratul, cercul, sau fragmente ale acestora. Grafica sa figurativă este dominată de preocuparea de a interpreta portrete de scriitori. Balajti Karoly a dedicat numeroase Ex Librisuri unor teme, grefate pe chipul şi numele scriitorilor Tristan Tzara, József Attila, Mihai Eminescu, George Bacovia, Vasile Alecsandri, Horváth Imre, Liviu Rebreanu, Ady Endre, Ioan Slavici, George Călinescu, sau Ion Creangă. A dedicat numeroase compoziţii grafice unor biblioteci, sau unor evenimente din mişcarea internaţională de Ex Libris, precum sunt congresele F.I.S.A.E., ori marile aniversări culturale ale anilor din urmă. Un sector complementar din expozi.ţie îl constituie copertele de cărţi şi reviste, concepute în anii 2002-2005, remarcabile prin armonia cuJorilor şi acurateţea de vitraliu a compunerii.

În mod special ne atrage atenţia grafica de calculator, care domină în expoziţie, reia simbolurile anterioare din alb-negru şi le transpune în policromie, făcându-le mai expresive, cu un vestmânt stilistic nou, mai profund. In concluzie, vedem în lucrările lui Balajti Károly o grafică de simboluri, uneori tratate secvenţial, care transportă un mesaj intelectual puternic şi impresionează vizual, atât din construcţia imaginii, cât şi din înzestrarea sa ornamentală. Cu această operă grafică Balajti Károly îmbogăţeşte mediumul cultural al Zalăului şi este totodată o personalitate cu stil propriu în mişcarea de Ex Libris din România.

M. S.