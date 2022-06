“Edenul din Silvania” și “Caiete Silvane” la Parla-Madrid

Biserica ortodoxă română din Parla-Madrid a găzduit ieri vernisajul expoziției de pictură “Edenul din Silvania” a pictorului Flavius Lucăcel. Este vorba despre un demers susținut de Centrul Cultural Sfântul Antim Ivireanul din Parla-Madrid (centru prezidat de preotul Eugen Barz), Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj și Asociația culturală “Creart”. “Edenul din Silvania” valorifică patrimoniul material și imaterial al Țării Silvaniei, ștergare și țoale vechi țesute de femei din satul Aluniș ori geamuri meșterite în satul Tihău, fiind un demers pentru păstrarea a ceea ce au făcut artizanii, meșteșugarii satului sălăjean. După vernisaj s-a desfășurat o întâlnire a revistei și editurii “Caiete Silvane” cu membri ai Asociației Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania (ASAR), iar cei doi sălăjeni prezenţi, Daniel Săuca şi Flavius Lucăcel, au avut bucuria să îi întâlnească pe scriitorii din țară Nicoale Coande și Vasile Muste, precum și poeți români din Spania: Eugen Barz, Dragoș Cosmin Popa, Marin Dumitrescu, Mihaela Vechiu, Marilena B. Matei, Marius Gîrniță, Rodica Carceanschiţ şi Relu Mircea. Daniel Săuca și-a lansat cartea “Încet, foarte încet” – volum apărut la Editura Școala Ardeleană în acest an, din care a și citit câteva poeme. Apoi, poeții prezenți au citit din creațiile lor și au dezbătut, sub semnul prieteniei, teme de actualitate nu numai literară. Preotul și scriitorul Eugen Barz, președintele Centrului Cultural Sfântul Antim Ivireanul din Parla-Madrid, a precizat că prezența revistei «Caiete Silvane» și a expoziției «Edenul din Silvania», prin Daniel Săuca și Flavius Lucăcel, a adus comunității de români din Parla-Madrid o sărbătoare românească. De remarcat au fost și întâlnirile pe care cei doi scriitori le-au avut cu câțiva oameni de cultură de seamă din Spania, Antonio Calderón de Jesús, Jorge Ernesto Ibáñez Vergara și Austion Tirado.

Nu în ultimul rând, membrii ASAR au avut șansa, destul de rară în străinătate, de a se întâlni cu scriitorul Daniel Săuca, ale cărui cărți au fost prezentate și din ale cărui poezii au recitat. Artistul vizual și dramaturgul Flavius Lucăcel a precizat că întâlnirea din Parla-Madrid i-a produs o bucurie profundă. “M-am simțit ca în biserica din satul meu Aluniș. Am întâlnit vecini din satele din jur. Cineva era chiar din Domnin, satul în care în această săptămână noi tocmai derulăm proiectul «Cultură în șură». Am reușit să le producem un «dor» de acel concept care a devenit din ce în ce mai abstract: satul românesc. Aici am întâlnit o mică Românie la biserică”, a spus artistul.