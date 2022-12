Debut editorial la Caiete Silvane: „Pillangó” de Kabai Krisztina

În Colecția „Roman” a Editurii „Caiete Silvane” a apărut cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, volumul de debut „Pillangó” – „Fluture”, semnat de Kabai Krisztina. „Mereu am vrut să fiu profesoară de limba și literatura maghiară, dar am ales un alt destin: să scriu, să vorbesc cu oameni și să-mi exprim părerile cu ajutorul cuvintelor. În 2012 m-am întâlnit cu lumea basmelor, când am participat la un concurs internațional, unde povestea mea a fost aleasă între cele 75 de povești finaliste. După aceasta, cu acest impuls, am început să scriu fanfiction-uri, nuvele și romane și să citesc mai mult. Am scris romanul «Pillangó» la vârsta de 16 ani. Cartea este despre problemele tinereții, despre provocările iubirii și despre decizii dificile. Am vrut să arăt că lumea nu este în alb și negru, așa cum credem și simțim deseori. Mereu greșim și ne grăbim, nu avem timp pentru noi și pentru oamenii din jurul nostru”, a precizat autoarea.

Kabai Krisztina s-a născut în 28 martie 2000, în municipiul Zalău, județul Sălaj. A studiat matematică-informatică la Liceul Reformat „Wesselényi” Zalău, iar în 2022 a absolvit Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. Din anul 2019 face parte din echipa Asociația Consiliul Consultativ al Tinerilor din județul Sălaj, iar în prezent lucrează în Cluj-Napoca, la Asociația „Mathias Corvinus Collegium”, ca asistent manager.

