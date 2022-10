Daphna Levy la Transilvania Jazz Festival Zalău

Centrul de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj și Asociația „Cetatea Albă” – filiala Cluj invită iubitorii de jazz la Transilvania Jazz Festival Zalău. Festivalul, cu intrare liberă și va avea loc în sala „Porolissum” a CCAJ Sălaj, în perioada 2-3 noiembrie. Astfel, miercuri 2 noiembrie, de la ora 19, cei prezenți la festival vor avea parte de Daphna Levy – o vocalistă formidabilă.

Despre cântăreața Daphna Levy

Daphna Levy este o cântăreață, compozitoare și aranjoare aventuroasă, împletind jazz-ul cu muzica etnică și cu note de piese clasice. Și-a început activitatea muzicală cântând la bas și mai târziu a studiat pianul, jazz și teatrul. Pentru cel mai recent album al său, Late Night Journey, Daphna a lucrat cu foarte apreciatul saxofon tenor Lew Tabackin. Albumul a fost înregistrat la Tel Aviv și NYC, cu o trupă internațională de muzicieni din SUA, Israel și Europa. Daphna deține o diplomă de master în filozofia Orientului Îndepărtat, iar muzica ei urmează vechii caste Levy, formată din preoți și de muzicieni elevați din punct de vedere spiritual. „Pentru mine”, spune ea în revista All About Jazz, „jazz-ul este un drum pe care îl trasezi, îl creezi mergând pe jos. Este un mod de a te simți conectat și de a atinge oamenii; o călătorie în care te exprimi pe tine însuți”. „Daphna Levy este o cântăreață minunată, cu o înțelegere deplină a tradiției jazz-ului. Are o intonație grozavă și un minunat simț al aventurii și se joacă când cântă”, a spus Kenny Barron – un cunoscut pianist de jazz american.