Daniel Săuca, managerul CCAJ Sălaj: cultura este esențială pentru sănătatea unei țări

Proiectele culturale ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj sunt unele importante pentru acest an, a anunțat astăzi într-o conferință de presă Daniel Săuca, managerul instituției.

„În pofida pandemiei, anul trecut a fost unul bogat, zicem noi, în evenimente culturale pe care le-am organizat sau susținut. Și în privința aparițiilor editoriale am avut o activitate importantă. Anul trecut, Editura „Caiete Silvane” a avut o activitate foarte bună. Am reușit să edităm și să sprijinim apariția a 45 de cărți, un record pentru editura noastră. Revista „Caiete Silvane” a apărut normal, în 12 numere. Revista și editura vor încerca să fie cât mai aproape de cei care scriu, inclusiv de cei care promovează județul, totul din perspectivă culturală”, a declarat astăzi managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Daniel Săuca. Mai multe proiecte ale instituției sălăjene au fost aprobate anul trecut în vederea finanțării, unui având în prim plan mutarea unor case vechi de către familia Sabău din Valcău de Jos. Casele sunt unele care păstrează tradiția locului și sunt considerate cărți de vizită pentru comunitatea locală.

Proiecte culturale pentru anul 2022

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și-a propus să organizeze în anul 2022, Zilele revistei „Caiete Silvane”, martie; Festivalul internațional „Primăvara poeziei”, mai; Tabăra de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”, mai; Festivalul Cântecului și Dansului Codrenesc, iunie; Festivalul internațional de folclor „Ecouri meseșene”, iulie/august; Festivalul „Someș, cântecele tale”, iulie/august; Festivalul județean de interpretare a cântecului popular „Mândru cântec sălăjean” octombrie; Festivalul Județean de Teatru pentru Elevi, noiembrie. De asemenea, instituția și-a propus să organizeze un program de sprijinire a organizării de spectacole, concerte diverse în județ (teatru, operă etc.), în colaborare cu Consiliul Județean Sălaj și diverși actori instituționali. În același proiect, CCAJ Sălaj mai vizează susținerea în 2022 a evenimentelor de tradiție ale instituției: „Arta în grădină”, „Cultură în șură” etc. Mai sunt programate lansări de carte, sprijinirea celor mai multe evenimente culturale din județ, proiecte culturale pentru comunitatea maghiarilor, agenda culturală a instituției fiind una bogată și pentru acest an.

Cultura, esențială pentru o societate sănătoasă

Managerul CCAJ Sălaj, Daniel Săuca, a făcut referire și la importanța culturii pentru o societate sănătoasă. „Din punctul meu de vedere, cultura este cea mai importantă pentru că ea modelează caractere, cultura înseamnă educație, iar acum, în vremuri de război, ne dăm seama cât de importantă este educația, ce importantă este istoria, cât de importantă ar trebui să fie istoria pentru mulți care habar nu au de istoria României și de istoria acestei regiuni. Unii au devenit manipulatori ai spațiului public. Cultura este esențială pentru sănătatea unei țări. Eu cred că acesta este adevărul. Cu siguranță, cu milioanele de analfabeți funcțional din România nu vom putea construi un viitor mai bun pentru țara noastră. Din păcate, numărul analfabeților funcțional crește. Nu mai vorbim de accesul la cultura de tip clasic, cultură pe care o știam noi și care este într-un regres evident, iar în vremuri de război, cum suntem noi astăzi, acest lucru se vede. E păcat, e trist. Inclusiv în numele unui tip de cultură s-a ajuns la crime în masă. Uniunea Scriitorilor din România, uniune din care fac și eu parte, a condamnat ceea ce se întâmplă în Ucraina”, a punctat Daniel Săuca.