Cultura, la un click distanţă. Revista „Caiete Silvane” a ajuns la numărul 217

Iubitorii de cultură din întreg județul pot răsfoi virtual un nou număr al revistei „Caiete Silvane”. A apărut ediția online a numărului 217 (februarie 2023) al revistei „Caiete Silvane”, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Detalii pe caietesilvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de vineri, 10 februarie 2023. În acest număr: Daniel Săuca – „Curiosul An Maniu”; Daniel Săuca – „Studia Caiete Silvane”; Viorel Mureșan – „Aici, lângă noi, se află și poezie”; Imelda Chința – „Încercări lirice”; Carmen Ardelean – „De gardă la hotarele istoriei”; Gheorghe Glodeanu – „Memoria Profesorului”; Primul eBook la Editura „Caiete Silvane”; Marcel Lucaciu – „Neliniști răzlețe”; Ștefan Jurcă – „Mame de probă și țări de adopție”; Corina Știrb-Cooper, interviu cu Dina Horvath – „Nu poți fi altceva decât ceea ce ești!”; Alice Valeria Micu – „Scrisoare unui căldicel”; Gheorghe Moga – „La obârșia cuvintelor”; Menuț Maximinian – „Povestea credinței din Regatul de Gheață”; Alexandru Jurcan – „Instrumentele lui Stutz”; Alexandru-Bogdan Kürti – „Producția editorială a anului 2022 în Sălaj”; O nouă carte la Editura „Caiete Silvane”: Octavian Guțu – „Gânduri botezate și cântecele vârstelor”; Bogdan Ilieș – „Porți și împrejmuiri tradiționale și istorice din județul Sălaj”; Mirel Matyas – „Cutia cu amintiri (2). Destinul unei familii din Zalău, la cumpăna secolelor XIX și XX”; Debut la Editura „Caiete Silvane”. Cornel Dorel Lar: „Reverențe rimate”; Marin Pop – „Jurnalistul Emil Lobonțiu (I)”; Viorel Gh. Tăutan – „Lecturi la zi și lecturi amânate. Resuscitare”; Ioan F. Pop – „Texte de trecut (in)existența”; Un poem de Alice Valeria Micu însoțit de o parodie semnată de Lucian Perța; Versuri de Silvia Bodea-Sălăjan, Melania Rusu Caragioiu, Constanța Popescu, Lucia Bibarț, Valentina Becart și Ana Ardeleanu; Augustin Mocanu – „Amintiri din viața de elev”; Ioan Bunta – „Dosar de receptare critică – Teofil Răchițeanu – 80”; Carte de geometrie apărută la Editura „Caiete Silvane”; László László – „Din istoria cenzurii comuniste”; Daniel Mureșan – „Cronica discului. Uriah Heep – Chaos & Colour”; Simona Ardelean-Samanta – „Filmografiile Simonei. Capernaum (2018)”; Alexandru-Bogdan Kürti, Corina Știrb Cooper și Györfi-Deák György – „Malaxorul de februarie; Omagiații lunii februarie (Din Dicționarul Sălaj – Oameni și Opere. Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj) și Arca poeziei – Friedrich Nietzsche, Cuvântul, traducere de Simion Dănilă – o rubrică de Viorel Mureșan.

