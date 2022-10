Cultura, la un click distanţă. Revista ”Caiete Silvane” a ajuns la numărul 213

Iubitorii de cultură au la dipoziție un nou număr al revistei „Caiete Silvane”. Este vorba despre numărul 213 – ediția on-line, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Detalii pe caietesilvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de vineri – 14 octombrie. În acest număr: Dănuț Pop – Aspecte privind cultele religioase din Sălaj într-un document din 1989, Festivalul „Vasile Lucaciu” 2022. Concurs de literatură la Cicârlău-Maramureș; Viorel Mureșan – Copiii la joacă și tăcerile bunicului; Carmen Ardelean – Anotimpurile prieteniei – acuarelă epistolară; Alexandru Jurcan- Lecturile verii; Marcel Lucaciu – Nostalgii autumnale; Corina Știrb Cooper în dialog cu Imelda Chința: „Nu consider că fac critică literară, ci mai degrabă analiză pe text”; Menuț Maximinian – Ce gândește o rochie de mireasă; Silvia Bodea Sălăjan- Magna cum laude pentru poetul Gheorghe Vidican!; Gheorghe Glodeanu – Puterea miraculoasă a plantelor; Viorel Gheorghe Tăutan – Rememorări afectuoase (Exerciții de auto-admirare); Ioan Bunta – Shakespeare – Limba, Alexandru Bogdan Kürti – Sălajul are 546 de monumente istorice; Alice Valeria Micu – Doină de octombrie; Szabó Attila – Szabó Vilmos | 80 (1942-2009); Poeme de Mircea Bârsilă; Versuri de Dumitru Zdrenghea; O nouă carte la Editura ”Caiete Silvane” – preot Ioan Avram – ”Cuvinte de suflet la duminicile de peste an”; Poeme de Silvia Bodea Sălăjan însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța; Versuri de Caroline Carver, prezentare și traducere de Ana Neagu; Anamaria Milonean – Cântece pentru cei ce nu mai sunt; Constantin Ciceovan – Soarta; Marin Pop – Sălăjenii și Titulescu. Iuliu Maniu și Corneliu Coposu, executori testamentari ai marelui diplomat Nicolae Titulescu; Laurențiu-Ștefan Szemkovics – Ordin național conferit în 1922 unui senator de Sălaj; Ioan F. Pop – Texte de trecut (in)existența; Daniel Mureșan – Cronica de concert. Gotthard – Live in Bistrița; Simona Ardelean Samanta – Filmografiile Simonei. Live is Life (2021); Daniel Săuca, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti și Györfi-Deák György – Malaxorul de octombrie, Apariție editorială postumă la Editura ”Caiete Silvane”: Iuliu Suciu – ”Dorul nu are hotare. Folclor literar din Sălaj”; Omagiații lunii octombrie din baza de date a Bibliotecii Județene Ioniță Scipione Bădescu Sălaj și Arca poeziei – Rudaki – (Un oaspete ești numai…) – traducere de Grete Tartler și Viorel Bageacu, o rubrică de Viorel Mureșan.

