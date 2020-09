Concert Corbu în Curtea Artiștilor

Curtea Artiștilor din Zalău va găzdui la acest final de săptămână un non-concert dedicat personalității complexe a lui Florian Pittiș. Evenimentul este susținut de Sergiu Corbu Boldor – inițiatorul proiectului muzical CORBU, duminică, 4 octombrie, în aer liber începând cu ora 18. Potrivit organizatorilor, non-concertul “Teama de sinceritate. Stare de pură neclintire interioară dedicată lui Florian Pittiș (4 octombrie 1943 – 5 august 2007)” va putea fi urmărit live, miercuri, 7 octombrie, din studioul Beatboy din Cluj-Napoca, începând cu ora 20. Platforma de live va fi anunțată pe pagina de facebook a Proiectului Muzical CORBU. Invitat la tobe este artistul Sergiu Homone, iar accesul la ambele evenimente este liber de orice prejudecăți. “Teama de sinceritate. Stare de pură neclintire interioară dedicată lui Florian Pittiș este un non-concert, de aceea nu veți asista la un concert propriu-zis, nici la un spectacol de poezie, nici la un in memoriam Florian Pittiș, ci la o stare de pură neclintire interioară dedicată lui Florian Pittiș, stare în care sunetul devine tăcere, lumina devine întuneric, viața devine moarte și toate astea împreună devin un salt uriaș către cunoașterea pură. Teama de sinceritate. Stare de pură neclintire interioară are ca schelet sonor arborele vieții. Coloana vertebrală sonoră este construită pe cele patru elemente: pământ, apă, aer, foc. Trecerea de la un element la celălalt se face prin respirație, sunet, cuvânt. Practic tot ceea ce am construit cu instrumentele este o respirație continuă”, a precizat Sergiu Corbu Boldor.

Persoanele interesate pot obține detalii despre cele două evenimente pe pagina de facebook a Proiectului Muzical CORBU (https://www.facebook.com/proiectulCORBU și pagina Pagina web: http://panacorbului.ro/).