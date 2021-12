„Colecții și colecționari din Sălaj”, la o nouă ediție

A apărut a zecea ediție a volumului „Colecții și colecționari din Sălaj”, anuarul Asociației Colecționarilor din Sălaj, editorii lucrării fiind Emanoil Pripon și Daniel Mureșan. Volumul cuprinde o serie de prezentări ale unor colecții importante, multe fiind considerate de o importanță majoră la nivel național.

O asemenea prezentare are în prim plan colecția Casei-Muzeu Radio Nostalgia din Brusturi, muzeu înființat de Florian Ungur, membru asociat al Asociației Colecționarilor din Sălaj și un împătimit colecționar de aparate de radio și de publicistică radio. În volum se regăsesc și prezentări referitoare la medaliile emise de regele Carol I, autorul prezentării fiind Gheorghe Zbârcea. Volumul marchează și momentul împlinirii a 150 de ani de la fondarea celui de-al II-lea Imperiu German, dar și 150 de ani de la introducerea mărcii ca monedă națională și a sistemului decimal în sistemul monetar, autorul expunerii fiind Michael Werner, un alt colecționar, membru al asociației. Daniel Mureșan este membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj și prezintă în volum „Varietăți la POȘTA SĂLAJULUI –emisiunea a doua.” Prezentarea este însoțită de informații și fotografii despre colecția personală de timbre. În paginile volumului se regăsește și articolul „Cei mai mari războinici ai istoriei pe moneda de 5 dolari Liberia”, articol scris de vicepreședintele Societății Numismatice Române, Ștefan Samoilă. Emanoil Pripon este membru fondator al Asociației Colecționarilor din Sălaj și tratează în anuar „Centenarul primei emisiuni monetare a României Mari: monedele de 25 și 50 de bani 1921”. „O mână de pasionați am format Asociația Colecționarilor din Sălaj, iar anuarul nostru a ajuns la cel de-al zecelea volum. Vi-l oferim cu drag și sperăm să nu fie ultimul. E tot mai greu să fi colecționar azi. Dar noi ne dorim să învățăm continuu, să ascultăm sfaturi, să trăim într-o lume culturală de mare calitate. Istoria recuperată nu are pentru noi o definiție de dicționar. Important e ca o colecție, ce poate părea banală celor din jur, să fie utilă și interesantă pentru generațiile viitoare”, a declarat Daniel Mureșan în deschiderea volumului. „Colecții și Colecționari din Sălaj” este o publicație apărută cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.