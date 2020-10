Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a împlinit 10 ani

Cea mai importantă instituție de cultură din județ, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a împlinit, în 1 octombrie, 10 ani de la înființare. Directorul instituției, Daniel Săuca, a marcat acest eveniment în cursul zilei de joi, la Zalău, în cadrul unei conferințe de presă. Totodată, unul dintre cele mai de succes proiecte ale instituției, revista “Caiete Silvane”, ce apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a împlinit în această perioadă 15 ani de la prima apariție. “Pandemia a oprit multe dintre activitățile ce s-au aflat pe agenda instituției, fiind pregătite pentru sălăjeni în acest an. Un an care a fost special, așa cum știm. Cu toate acestea, pe lângă activitățile pe care am reușit să le desfășurăm, 347 de copii și adolescenți urmează, în pofida condițiilor dificile impuse de pandemie, cursurile Școlii de Arte și Meserii din cadrul Centrului. (…) Sala “Porolissum” din clădirea ce aparține Consiliului Județean a fost dotată cu aparatură tehnică de ultimă generație, astfel încât, din acest punct de vedere, activitatea se poate desfășura aici în condiții foarte bune. Cred că am reușit în acesti zece ani să demonstrăm că lucrurile bune și frumoase se pot construi mai ales prin înțelegere și prin colaborare între instituții. Nu mai cred în instituțiile care activează singure și au impresia că întreg Universul se concentrează doar în respective instituție. De altfel, cred că lecția pandemiei, mai ales pentru instituțiile de spectacol este și aceasta, necesitatea colaborării, a înțelegerii între instituții”, a subliniat Daniel Săuca în cadrul conferinței de presă. Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj are în componenţă următoarele secţii: Secţia de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale; Secţia Şcoala Populară de Arte şi Meserii; Secţia Ansamblul folcloric „Meseşul”, precum și revista şi editura „Caiete Silvane”.

Secțiile Centrului de Cultură trebuie să funcționeze sub același acoperiș

O decizie cel puțin neinspirată, luată în cursul anului trecut la nivel de județ, a făcut ca secțiile Centrului de Cultură să fie scoase din sediul în care această instituție a funcționat aproape un deceniu, fiind ulterior repartizate în diverse locuri, mai mult sau mai puțin potrivite activității lor, din Zalău. Decizia i-a întristat atât pe angajați, dar i-a nemulțumit mai ales pe beneficiarii activităților organizate de centru, în special pe copii și tineri. În clădirea cunoscută, în continuare, ca “Centrul de Cultură și Artă Sălaj”, de pe strada Unirii, au fost mutate birourile și serviciile Consiliului Județean, prin urmare, o clădire emblematică ce a fost reabilitată exclusiv în scop cultural, având ca destinație acest gen de activități, a ajuns astăzi să găzduiască activitatea funcționarilor din Consiliul Județean, în timp ce activitățile culturale, cursurile pe care copiii le urmează la Școala Populară de Arte și Meserii și toate celelalte activități au fost repartizate în alte clădiri din Zalău. Directorul Centrului, Daniel Săuca, a mai spus în cadrul conferinței de presă că a avut o colaborare bună cu conducerea Consiliului Județean, cu consilierii și în special cu președintele Tiberiu Marc, subliniind, însă, că speră ca noua conducere să ia serios în calcul readucerea laolaltă a tuturor activităților Centrului în clădirea care trebuie să redevină ceea ce a fost timp de un deceniu, cu toate activitățile specifice – spectacole, evenimente, conferințe, lansări de carte, evenimente muzicale, gale și mai ales activitățile profesorilor și copiilor în clasele Școlii de Arte și Meserii. Lucru pe care și beneficiarii acestor activități, fără de care județul nostru ar fi mai sărac și tot mai expus nedezvoltării, și-l doresc foarte mult.