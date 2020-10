Bathory Fest – organizat online, fără spectatori

Organizatorii festivalului Bathory Fest au anunțat că accesul spectatorilor la evenimentele live organizate nu va mai fi permis în acest an, respectiv sâmbătă și duminică, în zilele de festival. „În condițiile actuale legate de situația pandemică și din dorința de a proteja cetățenii/vizitatorii am luat decizia de a transmite live o parte din activitățile desfășurate în acest an la Bathory Fest. Așadar am interzis accesul spectatorilor la festival iar cei interesați vor putea să urmărească live și în înregistrări întreaga manifestare Bathory Fest 2020.”,

Redăm mai jos progamul inițial al festivalului, cu mențiunea că doar o parte dintre evenimentele mai jos vor putea fi urmărite on line pe pagina de Facebook a evenimentului Bathory Fest.

Sâmbătă 3 Octombrie 2020

10.00 – Concurs de șah în Cetatea Báthory

12.30 – Deschiderea Oficială Báthory Fest în Cetatea Báthory – ONLINE

13.00 – Tabără de reconstituire medievală

14.00 – Expoziție de pictură

15:00 – Îți dau o flacără, îngrijește-o, dă-o mai departe! – vernisajul expoziției din tabăra de creație de la Jebucu. Deschiderea expoziției: Nagy Béla, Cluj-Napoca.

15:30 – Dezvelirea plăcii comemorative Nyiszli Miklós și Witold Pilecki; inaugurarea Peretelui istoric și a Grădinii polone în curtea Casei Maghiarilor (Argeșului, 8). Nr. participanți: 30

Înregistrare on-line: pe pagina de Facebook a evenimentului.

16:45 – Decernarea Diplomelor de excelență Maghiari din Sălaj.

Cântă: Formația de muzică renascentistă Carmina Renascentio din Carei.

18:00 – Bartis Attila, Când – 6 nuvele din creația lui Bartis Attila în regia și interpretarea actorului Bogdán Zsolt. Loc: curtea Casei Tineretului Romanocatolic. Nr. participanți: 40.

19.00 – CRIMSON HAZE – Concert tineri trubaduri ai Cetății – Casa de Cultură Orășenească

20.00 – Spectacol de lumini, magie și foc

Duminică 4 Octombrie 2020

10:00 – Slujba religioasă la Biserica Romano-Catolică, cu respectare regulilor în vigoare.

11:15 – Depuneri de coroane comemorative la Bustul lui Báthory István.