Apel pentru contribuții la revista Muzeului Județean

Sălăjenii, iubitori de cultură și istorie, sunt invitați de Colegiul editorial al revistei Acta Mvsei Porolissensis să contribuie printr-un studiu științific sau recenzie la apariția numărului XLIII / 2021. Sunt acceptate contribuții din domeniile: arheologie, istorie antică, epigrafie, numismatică, restaurare, conservare precum și din domenii interdisciplinare, palierul cronologic acoperit fiind încadrat între Preistorie și Evul Mediu. Lucrările trebuie să se înscrie în tematica generală Artefactele și contextele lor arheologice de la descoperire la conservare, restaurare și valorificare științifică. Acta Mvsei Porolissensis este revista Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, editată începtând cu anul 1977, la aniversarea a 25 de ani de la înfințarea muzeului. Revista este indexată în categoria C de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), precum și în ERIH PLUS și AWOL. Procesul de recenzare (blind peer review) al articolelor are ca scop urmărirea calităţii studiilor şi eventualele îmbunătăţiri care se pot aduce acestora. Recenzarea manuscriselor se va face de către doi specialiști în domeniul respectiv, sub anonimat. Articolele redactate vor fi trimise în format electronic până la data de 1 septembrie 2021, pentru ca atât recenzarea cât și editarea să fie efectuată în parametrii optimi, publicarea revistei fiind prevăzută pentru decembrie 2021/ianuarie 2022. Manuscrisele trebuie trimise la următoarele adrese: Dr. Sanda Băcueț Crișan: sandabacuet2001@yahoo.ro (Neolitic), Dr. Ioan Bejinariu, bion_1867@yahoo.com; Dr. Horea Pop, horeapopd@yahoo.com (Epoca metalelor), Dr. Dan Deac, dandeac12@gmail.com; Dr. Horațiu Cociș, hcociș12@gmail.com (Epoca romană), Dr. Dan Băcueț-Crișan, bacuetz@yahoo.com (Migrații, Ev Mediu)și Dr. Emanoil Pripon, emanoilpripon@yahoo.com (Restaurare și conservare).

