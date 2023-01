Apariție editorială la Muzeul Județean de Istorie și Artă: „Podoabele din portul tradițional sălăjean”

Grație etnografului Olimpia Mureșan, de la Muzeul Județean de Istorie și Artă (MJIA) Zalău, sălăjenii iubitori de cultură și tradiții pot afla informații cu privire la „Podoabele din portul tradițional sălăjean”. În această perioadă a apărut catologul cu același nume „Podoabele din portul tradițional sălăjean” realizat de Olimpia Mureșan care are ca scop promovarea colecției de podoabe tradiționale pe care muzeul o deține şi se constituie ca un instrument de lucru necesar atât sub aspect muzeologic, cât şi pentru cercetarea etnografică. „La elaborarea catalogului s-a avut în vedere cercetarea şi cunoașterea colecției existente, un număr nu foarte mare de piese, dar elocvente pentru portul tradițional din zonă, precum şi cercetarea de teren unde am urmărit cunoașterea fenomenului în ansamblu: studierea colecțiilor private, a fotografiilor de familie în port popular, informațiile primite de la oamenii în vârstă care au purtat aceste podoabe și au participat direct la confecționarea lor în foarte multe sate din Sălaj, precum şi studiul bibliografiei de specialitate pe această temă. La aceste obiecte care accesorizează costumul tradițional sălăjean, am adăugat și piese de podoabă legate de vârstă și anume obiecte pe care tinerii și le făceau cadou în perioada în care se stabilea între ei relații de prietenie și de dragoste”, a precziat Olimpia Mureșan, etnograf și autor. Catalogul poate fi achiziționat de la sediul MJIA Zalău, aflat pe strada Unirii nr. 9.

