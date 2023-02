Academicianul Octavian-Lazăr Cosma a împlinit astăzi venerabila vârstă de 90 de ani

Unul din cei mai mari muzicologi români, sălăjeanul Octavian-Lazăr Cosma, născut în anul 1933 în localitatea Treznea, împlinește astăzi – 15 februarie, 90 de ani. Academician, profesor universitar, doctor Octavian-Lazăr Cosma , a debutat ca și redactor de creație în Ministerul Învățământului și Culturii, în anul 1959. A devenit profesor la Conservator, actualmente Universitatea Națională de Muzică din București, unde a predat mai mult de jumătate de secol ca îndrumător de doctorat, profesor de Muzicologie sau de Istoria muzicii românești. A fost primul îndrumător de doctorat din București în domeniul muzică. Numeroase studii și articole care îi poartă semnătura au fost publicate în ziare și reviste din România și din alte țări ale lumii, printre care S.U.A., fosta U.R.S.S., Bulgaria, Ungaria, Germania etc. A apărut în foarte multe emisiuni radio și TV, în România și în străinătate, a participat la numeroase congrese, simpozioane, conferințe, mese rotunde, consfătuiri, schimburi de experiență ș.a. pe plan național și internațional. A publicat peste 80 de articole despre muzica și muzicienii români în cel mai important dicționar de specialitate din lume: The New Grove Dictionary of Music and Musicians.În anul 2011 a devenit membru corespondent al Academiei Române (singurul muzicolog din istoria Academiei care a obținut această recunoaștere), iar din anul 2016 este membru al Academiei Române. A primit numeroase premii și distincții: Premiul Academiei Române, Premiul Marii Loji Naționale din România, 6 Premii ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, ulterior Marele Premiu, Premiul de excelență al Uniunii Criticilor, Realizatorilor și Redactorilor Muzicali, Premiul revistei „Actualitatea muzicală” și alte decorații ale statului român.

În luna ianuarie a acestui an, Consiliul Judeţean Sălaj i-a acordat titlul de „Cetățean de onoare al județului Sălaj”. Pe această cale Instituţia Prefectului Sălaj îi urează un călduros „La Mulţi Ani!”.

Share Tweet Share