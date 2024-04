În perioada 20-26 aprilie 2024 a avut loc a XXII-a ediție a Festivalului internațional „Primăvara Poeziei/ A Költészet Tavasza/ Spring of Poetry”.

Sub semnul Poeziei s-au desfășurat mai multe evenimente la Zalău, în județul Sălaj și în Cluj-Napoca, susținute de poeți și artiști din România, Ungaria, Italia, Scoția (Marea Britanie), Cipru, Croația, Cuba și Austria.

Festivalul a fost organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj (CCAJS), instituție a Consiliului Județean Sălaj, comitetul de organizare fiind format din Daniel Săuca (managerul CCAJS), Halmasi Sándor și Balász F. Attila.

Au contribuit Corina Știrb Cooper, Tudor Bolgar, Szabó Attila, Szabó Katalin, Kovács Tünde, Irina Petraș, Szabó K. István, Matyi Ștefan, Marcel Lucaciu, Daniel Stejeran, Bálint Tibor.

■ Sâmbătă, 20 aprilie 2024, de la ora 9,30, în Sala Porolissum de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj (CCAJS) s-a desfășurat concursul județean de recitare în limba română.

■ În aceeași sală, luni, 22 aprilie 2024, de la ora 15, a avut loc concursul județean de recitare în limba maghiară.

■ Deschiderea festivalului a avut loc în 22 aprilie 2024, în sala „Porolissum” de la CCAJS, de la ora 12, ocazie cu care am organizat și vernisajul unei expoziții semnate de artista sălăjeană Adorján Ilona. S-au prezentat două antologii realizate special pentru evenimentul nostru: „Primăvara Poeziei/ A Költészet Tavasza/ Spring of Poetry 2024” (apărută la Editura „Ab Art”) și „17 poeți sălăjeni/ 17 szilágysági költő” (apărută sub egida Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj la Editura „Caiete Silvane”).

Ne-am bucurat de prezența mai multor poeți din străinătate, din România și din județul Sălaj: Sanja Bakovic (Croația), Balázs F. Attila (Slovacia), Stefano Donno (Italia), Filip Tamás (Ungaria), Halmosi Sándor (Ungaria), Gerry Loose (Scoția), Alex Pausides (Cuba), Petho Lorand (Austria), Neșe Yașin (Cipru), Zalán Tibor (Ungaria), Simone Györfi, Marcel Lucaciu, Ion Pițoiu Dragomir, Viorel Gh. Tăutan, Doina Ira-Tăutan, Mioara Lazăr, Ileana Petrean Păușan. A prezentat Daniel Săuca.

■ Prima parte a zilei de marți, 23 aprilie 2024, a fost dedicată desanturilor scriitoricești în licee din Zalău: Colegiul Național „Silvania”, secția maghiară (prof. Szabó Katalin, Sándór Krisztian): Zalán Tibor, Halmasi Sándor, Alex Pausides, Balázs F. Attila; Colegiul Național „Silvania”, secția română (prof. Imelda Chința): Neșe Yașin, Viorica Mureșan, Ioan F. Pop; Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, secția maghiară (prof. Kovács Tünde, prof. Orosz Timea): Gerry Loose, Sanja Bakovics, Pethő Lorand; Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, secția română (prof. Carmen Ardelean): Marcel Lucaciu, Ion Pițoiu Dragomir, Viorel Gh. Tăutan, Doina Ira-Tăutan; Liceul Reformat „Wesselényi”: Filip Tamas, Simone Györfi; Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” (prof. Cora Mada, prof. Viorica Remeș): Stefano Donno, Alice Valeria Micu, Angela Maxim.

Tot marți, de la ora 17, în Sala Porolissum de la CCAJS, am găzduit un spectacol de poezii puse pe muzică susținut de formația l`Adyk de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău.

■ Miercuri, 24 aprilie 2024, poeții invitați au fost prezenți la sediul filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România unde au susținut și un recital de poezie. Au citit: Sanja Baković (Croația), Balázs F. Attila (Slovacia), Stefano Donno (Italia), Filip Tamás (Ungaria), Halmosi Sándor (Ungaria), Marcel Lucaciu, Gerry Loose (Scoția), Ion Mureșan, Alex Pausides (Cuba), Pethő Lorand (Austria), Ioan F. Pop, Neşe Yaşin (Cipru), Zalán Tibor (Ungaria), Silvia Bodea Sălăjan, Alice Valeria Micu, Ion Pițoiu Dragomir, Viorel Gh. Tăutan, Doina Ira-Tăutan, Egyed Emese, Karácsonyi Zsolt.

A prezentat Daniel Săuca. Amfitrion Irina Petraș.

■ Joi, 25 aprilie 2024, s-a organizat o excursie pentru scriitorii invitați în județul Sălaj, cu sprijinul ADI Țara Silvaniei. Am vizitat Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou, Castrul roman de la Porolissum și Punctul Gastronomic Local „DecumAna”.

Tot joi, de la ora 17,30, în Sala Porolissum de la CCAJS a avut loc un spectacol de poezie susținut de actorul, cântărețul și poetul Laczkó Vass Róbert și pianistul Szép András în cinstea poetului Radnóti Miklós.

■ Vineri, 26 aprilie 2024, de la ora 11, în Sala Porolissum de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj au avut loc lecturi publice, prezentări de carte și publicații. Au vorbit despre traduceri Robert Șerban, Stefano Donno și Gerry Loose. Au citit Robert Șerban, Aura Christi, Sanja Baković (Croația), Balázs F. Attila (Slovacia), Stefano Donno (Italia), Filip Tamás (Ungaria), Halmosi Sándor (Ungaria), Kégl Ildikó (Ungaria), Marcel Lucaciu, Gerry Loose (Scoția), Oláh András (Ungaria), Alex Pausides (Cuba), Pethő Lorand (Austria), Ioan F. Pop, Neşe Yaşin (Cipru), Alice Valeria Micu, Ion Pițoiu Dragomir, Viorel Gh. Tăutan, Doina Ira-Tăutan, Simone Györfi, Anca Ioana Gaidoș.

Festivalul s-a încheiat vineri, 26 aprilie, de la ora 18, la Sala Transilvania din Zalău cu spectacolul intitulat „Montaj” al Grupului de dans contemporan „PR-Evolution” al Teatrului Național „Csokonai” din Debrecen (Ungaria). Au fost decernate marile premii ale festivalului: Zalán Tibor (Ungaria), Alex Pausides (Cuba) și Robert Șerban (România).

■ Pe perioada festivalului, cu sprijinul Primăriei Municipiului Zalău și al SC Transurbis SA, am derulat din nou proiectul „Autobuzul poeziei”, proiect ce a presupus difuzarea, în format audio, pe autobuze Transurbis, de poezii citite în limba maternă de poeții invitați și nu numai.

A XXII-a ediție a Festivalului internațional „Primăvara Poeziei/ A Költészet Tavasza/ Spring of Poetry”a fost organizată de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și UDMR Sălaj, cu sprijinul Primăriei Municipiului Zalău, Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, Filialei Cluj și Reprezentanței Zalău a Uniunii Scriitorilor din România, Casei Municipale de Cultură Zalău, SC Transurbis SA, ADI Țara Silvaniei, Colegiului Național „Silvania”, Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai”, Liceului Reformat „Wesselényi”, Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul”, Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj, Asociației Culturale „Szilágy Társaság”, Halmosi Sándor, Editurii Ab-Art Kiadó Budapesta, Balázs F. Attila, Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău.

M. S.