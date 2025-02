A apărut un nou număr al revistei „Caiete Silvane”. Ediția, una specială

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 241, din februarie 2025, poate fi accesat de cititori. Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău. Mai mult, varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de vineri, 14 februarie 2025. Numărul publicației este unul cu atât mai special. Anul acesta, la data de 20 februarie, se împlinesc 20 de ani de apariție neîntreruptă a noii serii a revistei „Caiete Silvane”. Cu acest prilej, publicația le mulțumește tuturor cititorilor și colaboratorilor. Cei interesați se pot bucura de noul număr, accesând articolele în format digital:

■ Daniel Săuca, (ca) la 20 de ani,

1 ■ Mesaje, la împlinirea a 20 de ani de „Caiete Silvane”: Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj și Călin-Cristian Forț, viceprimarul Municipiului Zalău,

1 ■ Viorel Mureșan, Certitudinea rigorii (I),

2 ■ Imelda Chința, Verbul în Persistența memoriei,

4 ■ Alexandru Jurcan, Aproape totul despre Bistrița,

5 ■ Carmen Ardelean, Dialectica resurecției,

6 ■ Menuț Maximinian, Cozonacul (colacul) în ritualurile românești,

8 ■ Alice Valeria Micu, Delictul de patriotism,

11 ■ Mihai Pascaru, Condamnați să trăiască în umbra terorii,

13 ■ Voichița Lung, Umbre și lumini – Amintirile unei prințese moldave,

14 ■ Ancuța Mărieș, Răscoala haiducilor,

15 ■ Valentin Popa, Un roman ardelenesc: Cămașa de forță de Paul Strepol, 16 ■ Anchetă „Caiete Silvane”. A întrebat Daniel Săuca. Răspund: Doina Cociș, Alice Valeria Micu, Ileana Petrean-Păușan, Ion Pițoiu-Dragomir, Daniel Mureșan, Nicolae Coande, Olimpiu Nușfelean, Viorel Gh. Tăutan, Viorel Mureșan, Marcel Lucaciu,

17 ■ Alexandru-Bogdan Kürti, Din istoria revistei „Caiete Silvane”,

24 ■ Marin Pop, Protopopul Ștefan Răcășan (II),

33 ■ Prim-plan: Ion Mureșan. Poeme ale autorului aniversat, însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța,

38 ■ Poeme de Viorel Gh. Tăutan,

40 ■ Versuri de Ileana Petrean-Păușan,

41 ■ Nicolae Goja, Rețeta salatei politice românești,

42 ■ László László, Poezii citite și traduse de Securitate,

43 ■ Versuri de Florica Pop,

45 ■ In memoriam Dina Horvath: „Am nevoie de Rugăciune, Poezie, Vatră”, 46 ■ Ioan F. Pop, Texte de trecut (in) existența,

47 ■ Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, Living (2022),

48 ■ Daniel Mureșan, Cronica discului, Nautilus – When Time Is Just A Word, 49 ■ Daniel Săuca, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Mureșan, Malaxorul (de) făurar,

50 ■ Daniel Săuca, Punctul. Și capătul (II),

52 ■ Omagiații lunii februarie (Din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj), coperta a III-a ■ Arca poeziei, Louise Glück, Cuplul din parc, traducere de Bogdan-Alexandru Stănescu, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a IV-a