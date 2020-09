A apărut un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

A apărut ediția online a numărului 188/septembrie 2020 al revistei “Caiete Silvane”, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Ediția tipărită va fi distribuită începând de marți, 15 septembrie. “Piesele principale ale noului număr al revistei noastre sunt interviul realizat de Vasile George Dâncu cu Ion Pop cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la moartea poetului Ioan Alexandru, dosarul Cenaclul UBB în carantină și traducerile din viitoarea apariție editorială Primăvara Poeziei – XX – A költészet Tavasza”, a precizat Daniel Săuca, redactor-șef “Caiete Silvane”. În acest număr: Viorel Tăutan – Poem pentru “Caiete Silvane’, gaudeamus igitur. dimineața la mare; Parodie de Lucian Perța; Viorel Mureșan – „Un băiat rămas în duminica lui”; Imelda Chința – Arome pariziene; Carmen Ardelean – “(Ne)îndoieli, (ne)liniști, (ne)dumeriri și câteva (in)certitudini”; Alice Valeria Micu – “Povestea unui revoluționar de la Cluj”; Cornel Galben – “Când singurătatea devine singurul amant”; Marcel Lucaciu – “Mit și adevăr”; Octavian Lazăr Cosma – “Siajul patriarhal al copilăriei”; Alexandru Jurcan – “Cetățeanul de onoare după 40 de ani”; Gheorghe Moga – „Pillole di saggezza latina ad uso quotidiano”; Simona Ardelean – “Filmografiile Simonei. Nobody knows I`m here”; Ioan-Pavel Azap – “Reeditări filmice (XXXIV)”; Daniel Mureșan – “Cronica discului. Haken – Virus”; Ioan F. Pop – “Solilocvii inutile”; 20 de ani de la moartea poetului Ioan Alexandru. Un dialog cu Ion Pop realizat de Vasile George Dâncu; “Cenaclul UBB în carantină” -Texte de Ion Mureșan, Zorin Diaconescu, Vasile Gogea, Radu Țuculescu, Marius Jucan; “Primăvara Poeziei – XX – A költészet Tavasza” – poeme de Antal Krisztián Tamás, Balász F. Attila, Boda Edit, Nicolae Bosbiciu, Demény Péter, Devecseri Zoltán, Egyed Emese, Lorena Enache, Fekete Vince, Vlad A. Gheorghiu traduse de Simone Györfi, Halmosi Sándor, Dósa Andrei, Demény Péter și Kocsis Francisco; Marin Pop – “Emil Lobonțiu (1893-1970) – personalitate marcantă a Sălajului interbelic”; Alexandru Bogdan Kürti – “Deservenții de culte în vizorul Securității (IV)”; Ioan Pop – “Festivalul Coral Internațional Ecouri Transilvane online”; Daniel Săuca, Viorel Tăutan, Györfi-Deák György – “Malaxorul de septembrie” și „Arca poeziei”, “Fernando Pessoa”, “Ploaie oblică”, în românește de Dinu Flămând – o rubrică de Viorel Mureșan. Mai multe detalii pot fi vizualizate pe site-ul caiete-silvane.ro.