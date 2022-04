A apărut un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

A apărut ediția online a numărului 207, aprilie 2022, al revistei „Caiete Silvane”, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Detalii pe caietesilvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de joi, 14 aprilie. În noul număr semnează: Daniel Săuca – „Eminescu, război și puțină filosofie”; Viorel Mureșan – „Feciorul de împărat cel cu noroc la vânat”; Imelda Chința – „Sacoul demodat – un tipar reinterpretat”; Alexandru Jurcan – „Măslinul și camionul roșu”; Marcel Lucaciu – „Macedonski – poetul rozelor”; Menuț Maximinian – „Poezia de lângă noi”; O nouă carte la Editura „Caiete Silvane”: Ileana Petrean-Păușan, „Doctorul Ioan Pușcaș, pentru viață fără bisturiu”; Gheorghe Glodeanu – „În căutarea lui Mircea Eliade”; Ioan F. Pop – „Texte de trecut (in)existența”; Gheorghe Moga – „… în dosul bucuriilor celor mai aprige stă la pândă aceeași grijă crâncenă…”; Alice Valeria Micu – „Doină de aprilie”; Poeme de Costel Stancu însoțite de o parodie de Lucian Perța; Versuri de Viorel Tăutan; Poeme de Viorica Mureșan, Ioan Vasile Bulgărean, Ștefan Aurel Drăgan și Vasile Hatos; Apariție editorială: Ion Pop Căpâlneanul – „Urma mea pe pământ”, Editura „Caiete Silvane”; Bogdan Pintea – „Pictura exterioară a bisericilor de lemn din Sălaj”; Daniel Mureșan – „Cronica de concert. Pineapple Thief – Live in Majestic Club Bratislava”; Alexandru-Bogdan Kürti – „Zilele revistei Caiete Silvane”, ediția a XIV-a; Marin Pop – „Două momente semnificative din activitatea Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni”; Laurențiu-Ștefan Szemkovics – „Sigiliul Prefecturii județului Sălaj (1946)”; Wesselényi Miklós – fiul – „Jurnal de călătorie (1821-1822) (8)”, traducere de Györfi-Deák György; Florin Horvath – „Despre Sfânta Lumină de la Sărbătoarea Învierii Domnului la Ierusalim (IV)”; O nouă carte de Marcel Lucaciu – „Cenușa orelor” (antologie); Daniel-Victor Săbăceag și Viorel Câmpean, Vasile Mica (1843-1917); Apariție editorială postumă – Daniel Hoblea – „Revanșa lucidității”; Un nou proiect al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – „Case călătoare” – un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național; O carte utilă mai ales elevilor de liceu – „Arca poeziei. 50 de poeți străini în selecția lui Viorel Mureșan”; Simona Ardelean – „Filmografiile Simonei. Voyagers (2021)”; Alexandru-Bogdan Kürti – „Concurăm și cu Netflix, Facebook, You Tube”; „Întotdeauna mi-a plăcut să mă laud cu județul meu”; Daniel Săuca, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Mureșan – „Malaxorul de aprilie”; Arca poeziei, Nelly Sachs, Peisaj de strigăte, în românește de Grete Tartler – o rubrică de Viorel Mureșan. Copertele I și IV a revistei sunt ilustrate cu fotografii de la cea de-a XIV-a ediție a Zilelor revistei „Caiete Silvane, eveniment cultural care a avut loc în perioada 24-25 martie.

