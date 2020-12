“11 prozatori” – antologie de proză a Asociației Scriitorilor din județul Sălaj

La Editura “Caiete Silvane” a apărut, cu sprijinul Consiliului Județean (CJ) Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al județului (CCAJ) Sălaj, antologia Asociației Scriitorilor (AS) din județul Sălaj: “11 prozatori”. În noul volum sunt antologați scriitorii: Grigorie M. Croitoru, Maria V. Croitoru, Simone Györfi, Györfi-Deák György, Florin Horvath, Ancuța Mărieș, Ion Pițoiu-Dragomir, Silvia Bodea Sălăjan, Teodor Sărăcuț-Comănescu și Doina Ira-Tăutan și Viorel Tăutan. Coperta volumului este ilustrată cu tabloul “Vrejul fermecat” (triptic), realizat de Elisabeth Ochsenfeld, în cadrul Simpozionului Internațional de Arte Vizuale “Arta în grădină” de la Grădina Botanică din Jibou. Potrivit președintelui AS din județul Sălaj, Daniel Săuca, prin această antologie se continuă demersul de promovare a membrilor AS din Judeţul Sălaj. “Este un demers început în acest an prin antologia <<18 poeţi>> (apărută tot la Editura <<Caiete Silvane” a CCAJ, instituţie a Consiliului Judeţean Sălaj), carte în care au fost cuprinşi cu poeme representative: Ioan-Vasile Bulgă-rean, Simone Györfi, Daniel Hoblea, Dina Horvath, Mioara Lazăr, Marcel Lucaciu, Angela Maxim, Ancuţa Mărieş, Alice Valeria Micu, Viorel Mureşan, Viorica Mureşan, Ileana Petrean-Păuşan, Ion Piţoiu-Dragomir, Silvia Bodea Sălăjan, Teodor Sărăcuţ-Comănescu, Daniel Săuca, Doina Ira-Tăutan și Viorel Tăutan. Prin acest volum vin în faţa dumeavoastră prozatorii AS-SJ, Grigorie M. Croitoru, Maria V. Croitoru, Simone Györfi, Györfi-Deák György, Florin Horvath, Ancuţa Mărieş, Ion Piţoiu-Dragomir, Silvia Bodea Sălăjan, Teodor Sărăcuţ-Comănescu, Doina Ira-Tăutan şi Viorel Tăutan. Aşa cum se poate observa cu uşurinţă, destui colegi se manifestă atât prin poezie, cât şi în proză (şi nu numai, dovadă e şi colecţia revistei <<Caiete Silvane>>, publicaţie pe care vă îndemnăm şi prin aceste rânduri să o lecturaţi), ceea ce e, fără îndoială, lăudabil. Şi pentru că e încă un semn despre necesitatea existenţei asociaţiei noastre, organizaţie ce are ca principal rol şi scop sprijinirea, promovarea scriitorilor sălăjeni. Vom încerca, în continuare, să îi aducem în atenţia publicului iubitor de literatură, din judeţ, din ţară şi din străinătate. În ciuda pandemiei şi a… <<pandeliilor>> de tot felul. Şi nu numai pe membrii AS din Judeţul Sălaj. Pe toţi cei care în această parte de ţară pot contribui, prin cuvinte, litere sau sunete, la împlinirea sloganului, îndemnului <<Credem în cultură!>> Probabil rândurile de faţă sunt patetice. Dar, dacă nici noi nu mai credem, atunci cine?…”, a precizat Daniel Săuca.

