– Părinte, am păcătuit… Am fost la o petrecere, unde am întâlnit o tânără foarte frumoasă și am vrut sa fac amor cu ea.

– Și ce-ai făcut, fiule ?

– Păi n-am facut-o, dar am păcătuit cu gândul…

– Fiule, trebuie sa te duci acasă şi timp de o săptămână să bei câte trei găleti de apă pe zi.

– De ce, părinte ?

– Pentru că aşa bea un bou !

