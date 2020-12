Bancul zilei

Conduceam pe autostradă. M-am oprit la benzinărie să folosesc toaleta. Prima cabină era ocupată, aşa că am intrat în a doua. Abia m-am aşezat, când aud din cabina cealaltă:

– Salut, ce faci?

Nu fac parte dintre aceia care poartă discuţii într-un WC, dar acum am răspuns:

– Destul de bine!

La care tipul întreabă:

– Încotro mergi?

Ce întrebare! Discuţia începea să fie bizară, aşa că am răspuns scurt:

– La Târgovişte!

La care vecinul, evident mai nervos, spune:

– Auzi, fii atent! Te sun mai târziu, că am un tâmpit în cabina alăturata care-mi răspunde la toate întrebările. Pa!

