Bancul zilei

– N-o să-ţi vină să crezi ce ghinion am avut, îi spune un hoţ prietenului său… Aseară, am spart casa unui avocat şi omul m-a prins asupra faptului. Mi-a dat drumul şi mi-a zis să nu mai fur niciodată.

– Păi şi care-i ghinionul?

– M-a taxat cu 500 € pentru consultanţă…

