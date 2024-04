Bancul zilei

La o masă într-un restaurant, un bărbat şi o femeie mănâncă. La un moment dat, bărbatul începe să alunece de pe scaun şi dispare sub masă. Chelnerul, care a observat, se apropie de tipă şi spune:

– Doamnă, soţul dumneavoastră a alunecat sub masă. E totul în regulă?

– Nu, soţul meu nu a alunecat sub masă, soţul meu tocmai intră pe uşă…

