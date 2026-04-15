Tratamente la cultura de porumb

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: Gibberella zeae (putregaiul tulpinilor și știuleților), Sorosporium holci – sorghi f. zeae (tăciunele paniculelor și știuleților), Plasmopara helianthi (mană), Sclerotinia sclerotiorum (putregaiul alb), Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), Agriotes (vierme sârmă), Diabrotica virgifera (viermele vestic al rădăcinilor de porumb).

Gibberella zeae (putregaiul tulpinilor și știuleților) – poate atacă porumbul în toate fazele de vegetație.

Plantuțele atacate putrezesc chiar înainte de răsărire, rădăcinuțele și cotiledoanele fiind acoperite de un mucegai alb – roz. Acest atac provine fie din sămânța infectată, fie din solul infestat.

Sorosporium holci – sorghi f. zeae (tăciunele paniculelor și știuleților) – infecția germinală și dezvoltarea sistemică a miceliului parazitar diferențiază acest tăciune de cel comun. Clamidosporii rezistă în sol 3-4 ani și chiar 7-8 ani. Există o relație între faza de germinare a seminței și frecvența infecției cu Sorosporium. Sunt puternic infectate plantulele de 2-3 mm. Infecțiile sunt posibile în primele 16-24 de zile de la germinarea seminței.

Plasmopara helianthi (mană) – se manifestă în toate fazele de dezvoltare a plantei, având efecte cu atât mai grave, cu cât plantele au fost infectate mai de timpuriu. Boală se transmite și prin miceliul localizat în semințe din care răsar plante cu simptome caracteristice infecției sistemice.

Agriotes (vierme sârmă) – ciclul evolutiv al dăunătorului se derulează pe parcursul a 5 ani. Larvele ating la maturitate lungimea de 18-26 mm. Corpul este cilindric, puternic chitinizat, ceea ce le imprimă o anumită rigiditate, de unde le vine şi denumirea de “viermi sârmă”. La apariţie, larvele sunt transparente.

Din vârsta a doua, culoarea corpului se transformă din alb-transparent în galben-portocaliu lucios, iar capul este brun. Până la atingerea maturităţii larvele trec prin opt vârste şi şapte năpârliri.

În primul şi al doilea an se hrănesc cu humus şi substanţe organice în descompunere. Începând din vârsta a IV-a și cel de al treilea an de dezvoltare, larvele trec la un regim de alimentație fitofag, cauzând importante pagube. Iernarea are loc sub formă de larvă de vârsta a ÎI-a, a IV-a şi a VI-a, precum şi în stadiul de adult, în sol, la adâncimi cuprinse între 20 şi 30 cm. După cel de-al patrulea an larvele se transformă în pupă la adâncimi de 40-50 cm. După cca. o lună apar adulţii, care rămân în sol până primăvara, când îşi reiau ciclul evolutiv. Larvele sunt polifage, hrănindu-se cu părţile subterane ale plantelor aparţînând celor mai diferite familii botanice; ele preferă totuşi cerealele, pajiştile, tuberculiferele şi rădăcinoasele. În condiţiile ţării noastre, adulţii sunt prezenţi în câmp în lunile maiiunie și se hrănesc cu polenul unor plante spontane, de obicei umbelifere.

Diabrotica virgifera (viermele vestic al rădăcinilor de porumb) – Are o generație pe an și iernează în stadiu de ou. Larvele se hrănesc cu rădăcinile de porumb, cauzând scurtarea acestora. Că rezultat al acestui mod de atac, rădăcinile nu mai pot susține plantele, astfel că acestea au tendința de îndoire spre sol. Plantele cu rădăcinile distruse în proporție de 50% prezintă o tulpină îndoită caracteristic sub formă de ,,gât de lebăda”. Adultul se hrăneăte la început cu limbul foliar, pe care-l perforează sub formă unor dungi longitudinale în lungul nervurilor. În perioada înfloririi, atacul se extinde la mătase și polen. Uneori sunt consumate boabele din vârful știuletelui, aflate în faza de lapte.

Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la semințele de porumb și floarea soarelui cu:

1. Feuver 300 FS – 15 ml produs/unitate sămânță porumb (50.000 semințe) sau

2. Vibrance – 15 ml/unitate sămânță de porumb (50.000 semințe) sau

3. Maxim – 025 FS – 0,6 l/100 kg semințe de floarea soarelui (10-15 l soluție/t sămânță) sau

4. Lumisena 200 FS – 6,1 ml/ha/65.000 semințe de floarea soarelui.

Pentru combaterea dăunătorilor de sol se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la semințele de porumb și floarea soarelui cu:

1. Signal 300 ES – 2,0 l/t sămânța porumb și floarea soarelui (pentru vierme sârmă) sau

2. FORCE 20 CS – 50 ml/ 50.000 de semințe porumb pentru vierme sârmă și viermele vestic al rădăcinilor de porumb sau

3. Artemide – 75-150 ml/75.000 semințe sau 65-130 ml/65.000 semințe de floarea soarelui pentru vierme sârmă și 25-50 ml/25.000 semințe de porumb pentru vierme sârmă și viermele vestic al rădăcinilor de porumb.

Pentru tratament la sol recomandăm folosirea unuia dintre produsele de protecția plantelor:

1. Force 1,5 G – 15 kg/ha (se aplică pe rând odată cu semănatul culturii de porumb pentru vierme sârmă) sau

2. Microsed Geo – 12-15 kg/ha (se aplică pe rând odată cu semănatul culturii de porumb și floarea soarelui pentru combaterea viermelui sârmă, a puricilor și muștelor la floarea soarelui, și a viermelui – sârmă, rățisoară și muște la porumb) sau

3. Lebron 0,5 G – 12-15 kg/ha (se aplică pe rând odată cu semănatul culturii de porumb și floarea soarelui pentru combaterea viermelui sârmă, buhă semănăturilor la floarea soarelui, și a viermelui sârmă, viemelui vestic al rădăcinilor de porumb și buhă semănăturilor la porumb).

4. Tekton – 12 – 15 kg/ha la semănat pe rând a culturii de porumb pentru combaterea viermelui sârmă și a viermelui vestic al rădăcinilor de porumb; – 10 kg/ha la semănat pe rând a culturii floarea soarelui pentru combaterea viermelui sârmă și a cărăbușului de mai sau

5. Columbo 0,8 MG – 12 kg/ha, se aplică prin încorporarea granulelor în brazdă la cultură de floarea soarelui pentru combaterea viermelui sârmă și la cultură de porumb pentru combaterea viermelui sârmă și a viermelui vestic al rădăcinilor de porumb sau

6. Picador 1,6 MG – 12 kg/ha, se aplică prin încorporarea granulelor în brazdă la cultură de porumb pentru combaterea viermelui srâmă și a viermelui vestic al rădăcinilor de porumb sau

7. Xilon – 10 kg/ha, se aplică odată cu semănatul în brazde pentru combaterea putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum) la floarea soarelui și fuzariozei (Fusarium sp.) la porumb.

Responsabil Prognoză şi Avertizare, Oficiul Fitosanitar Sălaj – Stana Marius