Szoboszlai Attila, profesorul din Camăr care coordonează una dintre cele mai mari plantații de brazi din Europa

A predat ani și ani chimia și fizica la o școală din comuna Ip, a fost o lungă perioadă primar în Camăr, dar a renunțat la catedră și primărie, pentru a practica agricultura. A vizitat mai multe țări europene și a văzut în anumite zone, pe dealuri, plantații deosebite cu brazi. A studiat, s-a documentat și a decis că este momentul să înființeze o plantație cu brazi la el acasă, în Sălaj, la Camăr. Cu pași mici, dar siguri, profesorul Szoboszlai Attila a pus bazele unei plantații cu pomi de Crăciun care, între timp, a devenit una dintre cele mai mari din Europa de Est. Sunt aproximativ 300 de hectare în această plantație din care pleacă anual mii și mii de brazi în majoritatea centrelor comerciale din România, dar și în străinătate, în mai multe state europene, inclusiv în Republica Moldova. Sălăjeanul este un om simplu, mi-a spus că nu merită cuvinte de laudă, pentru că nu face decât să muncească, să-și facă datoria pentru a duce la bun sfârșit proiectele începute.

(fotografie din arhiva personală)

L-am întâlnit zilele trecute la Crama Fort Silvan din Camăr, o adevărată fortăreață a vinului pe care a construit-o într-un loc de poveste, pe dealul care veghează lângă centrul de comună. Această fortăreață, care include crame, restaurant, pensiune, depozite, instalații pentru îmbuteliat, va dispune nu peste mult timp și de o zonă de relaxare cu piscine interioare și exterioare, cel mai probabil o premieră în Sălaj. Totul este pus la punct. Am văzut o curățenie exemplară, nimic nu este lăsat la întâmplare, totul este așezat, ordonat, fiecare lucru are rolul său. Profesorul este un om simplu, unul care muncește în fiecare zi și spune că o face pentru că îi place, pentru că iubește agricultura, Sălajul și Camăr, aceste locuri minunate. Tocmai simplitatea îl face pe Szoboszlai Attila să fie un om aparte. Aici, la Fort Silvan, sunt organizate periodic evenimente, inclusiv petrecere de Revelion, degustări, vizite în cultura de viță de vie, ce mai, e turism vinicol în toată regula, iar la Camăr vin tot mai mulți invitați din țară și străinătate. Vinurile Fort Silvan au fost premiate an de an la competiții naționale și internaționale, iar povestea continuă. Multă sănătate, domnule profesor!