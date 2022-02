Sălajul, furnizor de carne pentru Iordania și Arabia Saudită

Și în acest an, Sălajul va furniza mai multor țări arabe mii de miei, animale din fermele locale, potrivit crescătorilor autorizați. Multe animale vor ajunge în special în Iordania și Arabia Saudită, conform prognozelor comerciale.

„Au apărut deja mieii și sunt foarte frumoși, dar așteptăm să vină primăvara. Nutrețul nu este suficient, cea mai bună hrană mai ales pentru ei este iarba. Eu cred că în acest an, carnea de miel va fi mai scumpă, iar explicația este simplă și de această dată. Nutrețul s-a scumpit, porumbul e mult mai scump, prețul motorinei a crescut. Vă dați seama că un crescător de animale, aici mă refer și la mine, nu poate cultiva porumb nu știu cât și să crești și animale. Nu le poți face bine pe amândouă și atunci ești obligat să cumperi porumb. Un kilogram de porumb se vindea anul trecut și acum doi ani cu 60-70 de bani, iar acum nu am găsit cu sub un leu pe kilogram. Știm cu toții ce se întâmplă. Mă tem că aceste produse vor fi și mai scumpe în toamna acestui an dacă scumpirile la energie continuă”, a declarat fermierul Radu Mălan, coordonatorul unei asociații a crescătorilor de animale din zona Sighetu Silvaniei.

Carne de miel mai scumpă

„Toate aceste creșteri de prețuri vor face ca și carnea de miel să fie mai scumpă. Eu preconizez că va ajunge aproape de 20 de lei kilogramul în viu, poate și mai mult, nu știm sigur. Va fi un preț care va oscila între 17 și cel puțin 20 de lei pe kilogramul de carne în viu. Mulți dintre miei vor fi exportați și în acest an către țările arabe, principalele consumatoare de carne de miel. Am exportat și mai exportăm în Iordania, în Arabia Saudită, Israel și în alte locuri, inclusiv în Europa a început să fie cerere pentru carnea de miel. Mulți crescători nu mai vând mieii decât supă sărbătorile pascale, așteaptă să-i ofere la export”, a adăugat Radu Mălan.