Oficiul Fitosanitar Sălaj: stropiri recomandate la trandafiri

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: AULECAPSIS ROSAE (păduchele ţestos al trandafirului), DIPLOCARPON ROSAE (pătarea neagră).

AULECAPSIS ROSAE (păduchele ţestos al trandafirului) – dăunătorul are o singură generație pe an. Iernează ca femele adulte, pe ramurile sau tulpinile de trandafiri. Primăvară, femelele hibernante depun ouăle sub scut. Incubația durează 15-20 zile. Larvele apărute sunt mobile, părăsesc scutul femel și se localizează pe tulpini și ramuri. După prima năpârlire devin immobile și se diferențiază în sexe. Larvă mobile parcurge 3 stadii până la transformare în adult, iar cea mascula 4 stadii. La atacuri puternice frunzele se îngălbenesc, se usucă și cad, bobocii florali nu se deschid, țesuturile atacate se necrozeaza, se exfoliază și în cele din urmă se usucă, lăstarii nu se mai lignifica. Poate atacă și diferite specii de Rubus, Fragaria, dar pagubele cele mai mari le produce la trandafiri.

DIPLOCARPON ROSAE (pătarea neagră) – ciuperca se transmite, de la un an la altul, prin strome conidifere pe ramuri pe care în primăvară se vor formă numeroase conidii, sau prin miceliu în frunzele căzute, pe care se vor formă în cursul lunii aprilie apotecii. În timpul perioadei de vegetație ciupercă se răspândește prin conidii, care germinează la temperature cuprinse între 10-30°C, cu un optim de 24-25°C. Factorii care favorizează atacul sunt umiditatea atmosferică ridicată, ciupercă atacând mai frecvent plantele cultivate pe solurile argiloase.

Boala se manifestă pe fața superioară a frunzelor, prin apariția unor pete circulare mari cu un ø de până la 14 mm, de culoare brună-negricioasă sau violet-negricioasă, cu marginile radiar bordate, care pot fi izolate sau pot conflua, ocupând porțiuni mari din limbul frunzei.. După puțin timp la suprafața petelor apar numeroase puncte mici dispuse concentric, fiind fructificaţiile ciupercii – lagăre subticulare de conidii. Frunzele puternic atacate cad timpuriu ducând la defolierea timpuriea plantei urmată de debilitare și înflorire slabă. Boală poate afecta și petiolurile și receptaculii florali pe care apar pete negricioase, precum și ramurile tinere care se decolorează, apoi devin negricioase.

Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la trandafir, pe parcelele unde sunt atacuri puternice cu:

1. BADGE WG (COPRANTOL DUO – a doua denumire comercială) – 2,7 kg/ha sau

2. CUPROFIX ULTRA – 2,5 – 4 kg/ha.

Pentru combaterea dăunătorului se recomandă efectuarea tratamentului cu: LIMOCIDE – 8 l/ha sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: la dezmugurire, în zilele cu temperaturi peste 5°C, pe timp liniștit, fără vânt, când trandafirii sunt zvântaţi.

Responsabil Prognoza şi Avertizare,

Stana Marius