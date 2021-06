Munca în folosul altuia prestată în gosodării va fi impozitată

Munca în gospodărie în folosul altei persoane va fi taxată de stat prin contribuţii sociale şi impozit pe venit, reiese din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Astfel, dacă aveți nevoie de un mecanic care să vă repare un utilaj, nu îl veți mai putea plăti la negru, ci acesta va primi echivalentul banilor în tichete de muncă astfel încât plata să poată fi fiscalizată. Cu aceste bonuri, care vor avea valoarea de 15 lei fiecare, gospodarul va merge la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) care va reţine şi va plăti, în numele lucrătorului, contribuţiile sociale (CAS şi CASS) şi impozitul pe venit aplicate la suma totală deţinută sub formă de tichete de muncă. Ulterior, AJOFM îi va oferi lucrătorului – în numerar sau pe card – suma de bani netă, rămasă după reţinerea dărilor la stat, se arată în PNRR. Reforma vizează instituirea unui sistem de plată și evidență a persoanelor care desfășoară activități casnice în baza unor tichete de muncă, cumpărate de utilizator și preschimbate ulterior în bani de către beneficiar, după reținerea contribuțiilor aferente, în acest fel persoana respectivă dobândind calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale și de sănătate. Reforma va fi implementată, gradual, în perioada 2021-2026 și va consta în asigurarea cadrului legal, inclusiv în ceea ce privește unitățile autorizate să emită tichetele de muncă, dar și operaționalizarea unei platformei gestionată de ANOFM, prin structurile sale teritoriale. Tot în PNRR se mai arată că Ministerul Muncii și Protecției Sociale va iniția aprobarea unui act normativ, prin care se va reglementa desfășurarea activităților casnice de către o persoană fizică având calitatea de prestator casnic în folosul unei alte persoane fizice denumită beneficiar de servicii casnice. ”Activitate casnică desfășurată va fi definită ca și munca realizată în folosul unei gospodării de către un prestator casnic – persoană fizică, care are capacitate de muncă și care desfășoară activități casnice la domiciliu sau într-o gospodărie în schimbul unei remunerații acordată exclusiv sub formă de tichete de muncă”, mai arată sursa citată.

AJOFM va distribui tichetele

Beneficiarul care achiziționează tichete de muncă suportă doar valoarea nominală a acestora, costul de tipărire fiind suportat de agențiile pentru ocuparea forței de muncă care contractează emiterea acestora. Acesta are obligația de a valorifica tichetul de muncă în maximum 12 luni de la data achiziționării acestuia. ”În vederea emiterii tichetelor de muncă, agențiile de ocupare a forței de muncă prin achiziție publică vor contracta unitățile emitente, autorizate de Ministerul Finanţelor în acest sens, în condițiile legii. Beneficiarul va cumpăra tichetele de muncă necesare de la agențiile de ocupare a forței de muncă cu care va remunera activitatea casnică desfășurată de prestatorul casnic. Preschimbarea tichetului de muncă se va realiza în cadrul agențiilor de ocupare de către prestatorul casnic, moment în care acesta va fi înregistrat în platforma electronică cu datele personale de identificare. De asemenea, la schimbarea tichetului de muncă în numerar, agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor reține și achita în numele prestatorului casnic contribuțiile sociale obligatorii și impozitul pe venit datorat de prestatorul casnic și vor evidenția în platformă plățile realizate. Responsabilul de implementarea acestei reforme este Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă”, se mai arată în PNRR.