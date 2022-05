Controale pentru subvențiile APIA

Pentru subvențiile APIA aferente acestui an, în intervalul 17 mai – 8 iulie 2022 se derulează controlul administrativ al cererilor unice, controale preliminare și eșantionarea pentru controlul pe teren, a anunțat conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Plățile APIA în avans se vor efectua în perioada 17 octombrie – 29 noiembrie 2022, iar începând cu 2 decembrie se va face plata finală a subvențiilor pentru sectoarele vegetal și zootehnie, a mai anunțat APIA. Directorul general APIA, a spus că în acest an s-au introdus facilități pentru ca fermierii să poată semna și electronic cererile unice de plată, însă puțini au profitat. „Este primul an în care am introdus semnătura electronică. Categoric, ca orice început a fost un pic greoi, la nivel național sunt vreo 34 de fermieri care au semnat electronic, dar nu este de speriat, bine că sunt câțiva, este un început. Dacă au și semnătură electronică și nu au niciun fel de problemă, nicio suprapunere, niciun litigiu, vor primi banii în cont”, a spus șeful APIA.

M. S.