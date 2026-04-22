Ce aplicăm plantelor afectate de stresul termic? Recomandări de produse pentru protecție și refacere în 2026

Stresul termic provocat de temperaturi ridicate, perioade de caniculă și deficit de apă afectează rapid culturile agricole și horticole. Plantele își reduc activitatea, intră în blocaj de creștere și pot pierde flori sau fructe, ceea ce duce la scăderea producției și a calității.

În astfel de condiții, este esențială utilizarea unor produse care sprijină refacerea metabolismului, optimizează utilizarea apei și ajută planta să depășească mai ușor perioadele de stres.

În rândurile de mai jos sunt prezentate câteva soluții recomandate din selecția de fertilizanți și biostimulatori foliari disponibili pe Hectarul în 2026.

1. Biostimulator AMYNOFORT 30 20 litri

Amynofort 30 este un biostimulator eficient în perioadele de stres termic datorită conținutului ridicat de aminoacizi liberi. În timpul caniculei, plantele consumă multă energie pentru menținerea funcțiilor vitale, iar acest produs ajută la refacerea rapidă a echilibrului metabolic.

Prin aportul de aminoacizi, planta își poate relua mai ușor creșterea și își poate susține procesele de dezvoltare chiar după episoade severe de stres.

Acest produs contribuie la stimularea creșterii vegetative și la susținerea formării fructelor. De asemenea, ajută la recuperarea plantelor afectate de stres termic și hidric.

Se poate aplica atât foliar, cât și prin fertigare, fiind potrivit pentru o gamă largă de culturi agricole și horticole. Pentru eficiență maximă, se recomandă aplicarea dimineața sau seara, evitând orele de temperaturi ridicate.

2. Biostimulator GroPlan A Plus, 10 L

Sursă foto: Hectarul.ro

GroPlan A Plus este un biostimulator complex utilizat în situațiile în care plantele intră în stagnare din cauza secetei sau a temperaturilor extreme. Formula sa bazată pe aminoacizi susține procesele energetice și ajută planta să își reia activitatea normală.

Produsul contribuie la refacerea metabolismului și la menținerea creșterii chiar și în condiții dificile de mediu.

Ajută la stimularea producției de energie și la intensificarea proceselor de creștere. În același timp, susține absorbția nutrienților și asimilarea azotului.

Are efect pozitiv asupra dezvoltării rădăcinilor și ajută plantele să depășească mai ușor perioadele de stres termic, fiind recomandat în schemele de recuperare.

3. Biostimulator ecologic cu extract de alge 92% Ecklomar, 5L

Ecklomar este un biostimulator pe bază de alge marine Ecklonia maxima, utilizat pentru susținerea plantelor în perioadele de stres. Conținutul natural de fitohormoni și compuși bioactivi ajută la menținerea echilibrului fiziologic.

Este o soluție potrivită atât pentru prevenirea stresului, cât și pentru aplicare în fazele incipiente ale caniculei sau secetei.

Crește toleranța plantelor la temperaturi ridicate și deficit de apă. În același timp, susține dezvoltarea rădăcinilor și menținerea proceselor de creștere.

Ajută la păstrarea vigorii culturilor și poate fi utilizat pe o gamă largă de plante, fiind eficient în perioadele dificile.

4. Acizi humici cu aminoacizi Plytron, 1 Ls

Polytron este un produs complex pe bază de aminoacizi, acizi humici și fulvici, cu acțiune atât asupra plantei, cât și asupra solului. Nu este dedicat exclusiv stresului termic, dar este foarte util în programele anti-stres.

În perioadele de caniculă, contribuie la îmbunătățirea funcționării sistemului radicular și la o mai bună utilizare a resurselor din sol.

Stimulează dezvoltarea rădăcinilor și îmbunătățește absorbția nutrienților. De asemenea, sprijină activitatea microbiană din sol.

Crește capacitatea de reținere a apei în zona radiculară și poate fi aplicat foliar, la sol sau prin fertigare, în funcție de cultură.

5. Biostimulator ecologic cu materie organica 52%, potasiu si acizi humici Beet, 20 L

Sursă foto: Hectarul.ro

Beet este un extract natural obținut din sfeclă de zahăr, bogat în materie organică, potasiu și aminoacizi. Este utilizat pentru susținerea plantelor afectate de stres hidric și termic.

Are un rol important în reglarea echilibrului apei în plantă și în menținerea calității producției.

Ajută la refacerea culturilor după perioade de secetă sau temperaturi extreme. În același timp, susține dezvoltarea frunzelor și a sistemului radicular.

Contribuie la îmbunătățirea uniformității și greutății fructelor, fiind recomandat în fazele de creștere și maturare.

6. Biostimulator ecologic cu polifenoli si vitamine Biostim, 5 L

Sursă foto: Hectarul.ro

Biostim este un biostimulator modern pe bază de polifenoli, recomandat în special în condiții de stres termic sever. Are un puternic efect antioxidant, reducând stresul oxidativ din plantă.

Sprijină funcționarea corectă a proceselor fiziologice chiar și în condiții extreme de temperatură.

Reduce efectele negative ale stresului oxidativ și protejează țesuturile vegetale în perioadele de caniculă. În același timp, susține circulația sevei.

Îmbunătățește absorbția nutrienților și crește eficiența tratamentelor aplicate, fiind potrivit pentru aplicare foliară sau prin fertigare.

7. Solutie cuprica anti-inghet pentru pomi si vita de vie, tip AEM, 5 litri

Această soluție este destinată protecției culturilor împotriva temperaturilor scăzute și este utilizată în special în pomicultură și viticultură.

Ajută plantele să își crească rezistența la îngheț și este aplicat în funcție de fenofază, înainte de înflorire sau după formarea fructelor.

Se utilizează și în culturile de câmp în perioadele de risc de îngheț. Dozele variază în funcție de protecția dorită.

Este important de menționat că tratamentele pentru îngheț sunt diferite de cele pentru stres termic de vară și nu trebuie confundate.

Cum stabilești corect tratamentul în funcție de situația din teren în 2026

În 2026, produsele destinate gestionării stresului termic nu au același mod de acțiune, de aceea selecția lor trebuie adaptată atât stării culturii, cât și obiectivului urmărit în fermă.

Atunci când plantele sunt deja afectate de caniculă, cele mai potrivite opțiuni sunt Amynofort 30 și Groplan A Plus, deoarece susțin rapid relansarea metabolismului și refacerea vegetației.

Pentru situațiile în care se urmărește prevenirea stresului înaintea perioadelor de temperaturi ridicate, Ecklomar este o soluție eficientă, datorită efectului său de biostimulare bazat pe extract de alge.

În cazul culturilor puternic afectate de temperaturi extreme, Biostim este recomandat datorită acțiunii sale antioxidante, care ajută la diminuarea stresului oxidativ.

Dacă obiectivul este susținerea sistemului radicular și îmbunătățirea condițiilor din sol, Plytron contribuie la retenția apei și la o funcționare mai bună a rădăcinilor.

Pentru obținerea unei hidratări mai bune și a unei calități superioare a producției, Beet reprezintă o alegere potrivită, prin conținutul său de potasiu și aminoacizi.

Reguli de aplicare în episoadele de caniculă

Pentru ca tratamentele anti-stres să ofere rezultate optime, este esențial ca aplicarea lor să fie făcută corect și adaptată condițiilor din teren.

Se recomandă efectuarea stropirilor în primele ore ale dimineții sau spre seară, evitând complet intervalele cu temperaturi ridicate și lumină solară puternică. Dozele trebuie respectate conform indicațiilor pentru fiecare cultură, iar volumul de apă utilizat trebuie să asigure o acoperire uniformă a plantelor.

În funcție de intensitatea stresului și de tipul culturii, tratamentele se pot repeta la 7-14 zile. În perioadele de caniculă, modul de aplicare are o importanță la fel de mare ca alegerea produsului potrivit.

Întrebări frecvente despre stresul termic la plante și soluțiile de gestionare

Ce este stresul termic la plante și cum se manifestă?

Stresul termic apare când temperaturile extreme afectează funcționarea plantelor, încetinind creșterea și dezvoltarea și reducând producția.

Ce se aplică plantelor în perioadele de caniculă?

Se folosesc biostimulatori pe bază de aminoacizi, extracte de alge și polifenoli, alături de produse care susțin rădăcina și echilibrul hidric al plantei.

La ce interval se aplică tratamentele anti-stres?

De regulă la 7-14 zile, în funcție de intensitatea stresului și cultura tratată.

Care sunt tipurile de stres termic și cum se diferențiază?

Stresul de căldură afectează metabolismul și hidratarea, iar stresul de frig afectează țesuturile și rezistența la îngheț. În funcție de situație se folosesc produse diferite.

În final, stresul termic nu poate fi eliminat complet din culturile agricole, însă impactul său poate fi redus considerabil printr-o utilizare corectă a biostimulatorilor.

O gestionare eficientă se bazează pe combinarea mai multor tipuri de produse: soluții cu acțiune rapidă pentru intervenție imediată, produse care susțin refacerea proceselor metabolice, biostimulatori cu rol preventiv, dar și produse complementare care ajută rădăcina, solul și menținerea echilibrului hidric.

În gama de fertilizanți și biostimulatori foliari disponibilă pe Hectarul în 2026, Amynofort 30 se remarcă drept una dintre soluțiile eficiente pentru intervenții rapide în perioadele de caniculă. Celelalte produse prezentate pot fi integrate în mod complementar, în funcție de cultură și nivelul de stres întâlnit.

Sursa foto: Алексей Вечерин pe Pexels.com