Bani pentru fermierii care își fac solarii

Fermierii care vor să își facă solarii sau depozite de legume vor putea accesa bani din fondul total de 150.000.000 de euro în următorii doi ani, din care 100 de milioane de euro pentru noi spații protejate. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros într-o conferință de presă în care a explicat că banii vor veni prin Măsura 4.1, care va avea o submăsură destinată legumiculturii.”Trebuie știut că pe lângă acest program de minimis există sprijinul cuplat vegetal de 4.600 de euro pe hectar, iar în luna septembrie vom lansa Măsura 4.1 cu o submăsură distinctă pentru legumicultură. Vor fi disponibili 100 de milioane de euro în următorii 2 ani pentru construcția de sere și solarii și 50 de milioane de euro pentru depozitare și procesare doar pentru legumicultură și cartofi. Deci, iată că în următorii doi ani, toți cei care vor să își facă sere și solarii sau depozite și procesare, au această posibilitate, să acceseze cele 150 de milioane (de euro). Sigur că aici încercăm să încurajăm cooperativele și membrii cooperatori (…)”, a specificat Adrian Oros. Șeful de la Agricultură a specificat, cu acest prilej, că pentru programul ”Legume în spații protejate”, program nou care înlocuiește vechiul program ”Tomata” perioada de depunere a cererilor s-a încheiat, iar numărul beneficiarilor înregistrați depășește 14.200.”Pentru programul Legume în spații protejate, perioada de depunere a cererilor s-a încheiat în 20 iulie, sunt 14.239 de beneficiari pe o suprafață de 1.532,2 hectare. Aici, de controlul acestui program, am introdus alături de Direcțiile Agricole și pe colegii de la APIA care vor verifica existența culturilor, iar cei de la DAJ-uri valoarea producției.

40 de cereri în Sălaj

Cuantumul sprijinului este de 2.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați și se referă aici la cei care cultivă roșii, ardei, vinete și castraveți”, a declarat ministrul Agriculturii. Adrian Oros spune că problemele legumicultorilor legate de distribuirea mărfii către marii comercianți a fost discutată în cadrul unor întâlniri între minister, legumicultori și reprezentanții marilor lanțuri de magazine, în care ministerul s-a erijat în arbitru, și că aceste întrevederi vor continua.”Vin și fac din nou o precizare legat de programul ”Legume în spații protejate”, am văzut sigur câteva reportaje legate de problema legumiculturii. Noi am avut des întâlniri cu asociațiile de legumicultori, cu toate, și cu cele mai mari și cu cele mai mici și când am stabilit acest program și când am schimbat acest program și l-am dus spre toamnă, pentru că circuitul legislativ a fost prea lung, dar și întâlniri legate de modul de organizare al legumicultorilor și cum ar ajunge ei cu produsele pe piață într-un mod cât mai echitabil și echilibrat. Am făcut chiar și o întâlnire cu comercianții și urmează să mai avem o întâlnire între legumicultori și comercianți în care noi, Ministerul Agriculturii să fim arbitri”, a mai menționat ministrul Oros. La APIA Sălaj, potrivit reprezentanților instituției, au fost depuse un nr de 40 cereri , din care 39 cereri eligibile, cu o suprafață de 3.90 ha. Termenul de depunere a acestor cereri a fost între 18 iunie și 20 iulie, inclusiv.