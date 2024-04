APIA Sălaj efectuează campanii de informare în tot județul

Având în vedere noile condiții stabilite prin adoptarea Ordinelor de ministru nr. 106 și 107 din data de 19 martie, cu privire la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și a cerințelor specifice pentru sectoarele vegetal şi zootehnic, APIA Sălaj a dispus prezența reprezentanților instituției în toate localitățile din județ în vederea comunicării noutăților aduse prin actele normative aprobate recent de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Legat de necesitatea acestui demers, Călin Perneș – directorul APIA Sălaj ne-a declarat că „au apărut anumite schimbări și am considerat benefică prezența reprezentanților noștri în toate UAT-urile din județ pentru a-i informa pe fermieri în legătură cu schemele de plată care se pot accesa în acest an. Din data de 4 aprilie și până în data de 7 iunie noi vom prelua cererile. Este important să menționăm că dacă până acum cei care depășeau termenul de depunere al cererilor erau penalizați, începând din acest an nu mai există penalizări, însă cei care vor depăși termenul de depunere nu vor mai fi eligibili la plată. Prin urmare, este esențial ca cei care lucrează în sectorul vegetal și zootehnic să fie cât mai bine informați în legătură cu noile schimbări legislative din sectorul agricol”.

