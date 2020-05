# Vine busul electric, fraților! Uraa! Parcă aterizează naveta spațială “Columbia”, asemenea promovare nu s-a mai pomenit la poalele Meseșului. Nu e rău, e un început ce trebuie apreciat, până la urmă, pentru că înlocuirea parcului auto al operatorului de transport local zălăuan, cel puțin a unei părți din el, era un lucru care se impunea cu puterea evidenței. Nu avem încă stațiile de încărcare, alea promise și răspromise, dar nu-i bai, or veni și alea. Primul autobuz ajuns în Zalău e roșu (că doar n-o fi galben-albastru!), frumos, scaunele tapițate tot cu roșu, moderne și confortabile. Numai bune pentru țigănime și neamul de traistă, să le rupă, să le îmbibe cu toate mirosurile Pământului și să le mâzgălească cu carioca. Podelele – la fel de frumoase și moderne, așteaptă și ele scuipații și cojile de semințe ale celor care vor circula – evident, pe blat – în ele. Ar mai fi o șansă: un control drastic, la urcare, dar și în timpul mersului (nu contează că ești maghiar, român, tătar ori țigan) ar putea salva situația, cât de cât. Pentru că neamul prost și trogloditul nu are nici rasă, nici etnie. Sperăm să audă cine trebuie să audă și măcar acum, când vom avea autobuze noi, să nu mai fim nevoiți să suportăm acest calvar și să ne batem joc de banii noștri.

# Umblă vorba prin târg că schimbările pe la instituții continuă. Știți voi, trenulețul schimbărilor de care vă povestea zvonărașșul săptămâna trecută. Săptămâna și schimbarea, nu contează unde, nu contează cine, să fie de partid, domnule, om de partid, de bază, bun, devotat. În rest, lasă că te califici pe post. Și dă-i, și schimbă, cât ești la putere, bagă mare, că așa au băgat și alții la vremea lor, de nu le-a mai ajuns nici funcția, nici banul și nici prăjina la nas.