# M-a întrebat un prieten, venit în vizită tocmai de la Oradea, dacă mai am habar când au plecat nemții sau rușii din Zalău și de ce nu am reușit să astupăm, de atunci, craterele făcute de la bombele aruncate de nemernicii ăia pe întreg carosabilul zălăuan. I-am răspuns că nu i-am prins pe “nemernici”, ca apoi să înghit în sec și să mă ia, așa, cu amețeală de la atâta invidie. Omul ăla locuiește la doar 100 de kilometri distanță de mine, dar are șansa să se bucure de beneficiile anului 2018, bucurându-se zilnic de ceva la care noi doar visăm. Pe când nouă, ăstora ce-am mai rămas prin urbea zălăucă, nu ne mai rămâne decât să mai sperăm că, până la sfârșitul vieții, ne vom putea bucura la un moment-dat de ce se bucură alți conaționali de-ai noștri astăzi.

# Căpeteniile județului și-a municipalității s-au îmbulzit, în 15 martie, să participe la ceremoniile care au avut loc cu prilejul sărbătoririi maghiarilor de pretutindeni. Un lucru minunat, zicem noi, în condițiile în care respectul, tradiția, prietenia trebuie să primeze în relația dintre români și maghiari, indiferent de câte alte provocări ce ar putea să existe între cele două etnii. Atâta tot că, din câte ne amintim noi, personajele amintite nu au fost zărite la niciun ceremonial care a avut loc, prin zona noastă, în prima zi din decembrie 2018, atunci când românii și-au sărbătorit, la rândul lor, ziua națională. Ce să înțelegem de aici? Că amândoi s-au lepădat de snobism și au ales să facă ceea ce simt, ori că interesul politic e mai important decât cel național? Hmmm…