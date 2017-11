# Din puţul gândirii unor scribi loco: “Baiatul respectiv a fost în plasament la bunica lui până în anul 2009, fiindcă mama l-a avut dintr-o relaţie extraconjugală. De atunci locuieşte cu mama şi bunica împreună la Jibou. Nu are tată. Băiatul are un copil, dar nu l-a recunoscut. Copilul stă la mama. Bărbatul care a decedat este presupusul concubin al bunicii respectivului băiat. Tânărul nu mai are fraţi, însă are verişori. Acum câţiva ani a fost un caz în care câţiva copii au fost abandonaţi în faţa spitalului din Maramureş. Ei sunt verişori cu băiatul acesta. Un alt copil, tot verişor cu acest băiat, este într-un centru de plasament”. Se cere: aflaţi ce a visat în urmă cu două săptămâni verişorul din partea mamei al presupusului concubin al bunicii respectivului băiat.

# De când cu programul prelungit al elevilor din clasele primare, restaurantelor care le asigură masa de prânz le-a pus Dumnezeu mâna în cap, nu de alta dar în sfârşit le trece şi lor cineva pragul. N-ar fi nicio problemă câtă vreme ar pune în blide mâncare de 10 lei, cât încasează de fiecare prunc, nu sarmale cu umbră de carne, piure cu oase de pulpe de pui ori ciorbă amorţită îngălbenită de vegeta.