Voleibaliştii zălăuni încep anul la Timişoara

Reveniţi la antrenamente la începutul anului, după aproape două săptămâni de pauză, voleibaliştii antrenaţi de Marian Constantin susţin la finalul acestei săptămâni primul meci oficial din 2018. Volei Municipal Zalău va evolua sâmbătă, începând cu ora 17, pe terenul Universităţii de Vest Timişoara, formaţie aflată pe ultimul loc în Divizia A1.

“Ne antrenăm bine în fiecare zi şi încercăm să ajungem la o formă cât mai bună. Am avut o vacanţă destul de mare, dar ne-am şi pregătit intens după ce am revenit la antrenamente. Adi Feher a fost un jucător important pentru noi, dar trebuie să mergem înainte”, a precizat libero-ul ucrainean, Pylyp Harmash.

“Trebuie să gândim pas cu pas, să luăm fiecare meci în parte. Am schimbat libero-ul, acum evoluăm cu Pylyp Harmash, dar el este foarte motivat să joace. Cred că va fi bine până la final, pentru că nu s-au schimbat multe lucruri”, a afirmat şi căpitanul Leonardo Dal Bosco.

În tur, Volei Municipal s-a impus cu 3 – 0 în faţa timişorenilor.

În cadrul primei etape din 2018, a XIV-a a sezonului, au mai fost programate următoarele partide: Dinamo Bucureşti – SCMU Craiova, “U” Cluj – Unirea Dej, CSS CNE Baia Mare – CSM Bucureşti, Tricolorul Ploieşti – Arcada Galaţi şi Ştiinţa Explorări Baia Mare – Steaua Bucureşti.

Clasament:

1. Steaua Bucureşti 13 12 1 37 – 7 35p

2. Tricolorul Ploieşti 13 11 2 35 – 11 33p

3. Arcada Galaţi 13 11 2 35 – 12 33p

4. Volei Municipal Zalău 28 13 10 3 32 – 13 28p

5. CSM Bucureşti 13 8 5 27 – 19 24p

6. SCMU Craiova 13 6 7 20 – 22 18p

7. Dinamo Bucureşti 13 5 8 23 – 26 17p

8. Unirea Dej 13 5 8 21 – 29 15p

9. Ştiinţa Baia Mare 13 4 9 20 – 32 13p

10. “U” Cluj 11 13 3 10 15 – 31 11p

11. CSS CNE 2 Baia Mare 13 3 10 9 – 35 7p

12. CSU UV Timişoara 13 0 13 2 – 39 0p