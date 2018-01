Voleibaliştii de la CSS Zalău au început anul cu stângul

Echipa de juniori I a Clubului Sportiv Şcolar Zalău a debutat cu stângul în noul an, pierzând duelul susţinut duminică, pe teren propriu, în compania juniorilor de la LPS Bihorul Oradea. Meciul a avut loc în sala de sport a Şcolii Gimnaziale “Gheorghe Lazăr”, scorul final al partidei fiind 3 – 1 în favoarea oaspeţilor.

Juniorii antrenaţi de Dorian Faur au început în forţă partida, câştigând cu 25 – 21 actul de debut. Setul secund le-a aparţinut oaspeţilor, care s-au impus cu 25 – 22, iar scorul a devenit egal la seturi. Zălăuanii nu au mai avut puterea să revină, bihorenii câştigând şi următoarele două seturi. 25 – 18 pentru LPS Bihorul Oradea a fost rezultatul în setul trei, iar în parţialul patru, scorul a fost 30 – 28.

“Cu mai multă atenţie în finalul setului patru, cred că alta ar fi fost soarta acestei partide. Şansele sunt minime la calificarea în faza următoare a competiţiei, mai ales că jucătorii noştri sunt în primul an la categoria de juniori I”, a precizat Dorian Faur.

Tot în cadrul primei etape din acest an, CSS LAPI Dej a învins cu scorul de 3 – 0 ACS Şimleul Sport, iar CSS 2 CNE Baia Mare s-a impus cu 3 – 0 în faţa echipei CSS Topliţa.

După şapte etape, CSS Zalău ocupă locul cinci, cu nouă puncte acumulate, iar Şimleul Sport se situează pe poziţia a patra, cu 10 puncte.

CSS Zalău: Flaviu Bălean, Tudor Lazăr, Eduard Hadade, Andrei Şamşudan, Darius Mândruţ, Darius Crişan şi Sebastian Matiş – libero. Au mai evoluat: Solyom Norbert şi Cristian Pop. Antrenor: Dorian Faur