Volei Municipal Zalău a fost desemnat cel mai bun club din Sălaj în 2017

Având în vedere că la fiecare final de an s-au iscat discuţii cu privire la modul în care este alcătuit clasamentul celor mai buni sportivi ai judeţului, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Sălaj a decis în urmă cu patru ani să întocmească două clasamente, unul pentru sporturile oplimpice, iar altul pentru cele neolimpice.

Începând cu anul 2015, conducerea DJST Sălaj a decis să întocmească şi un clasament al celor mai bune cluburi din judeţ în sporturile de echipă. În primul an au fost incluse cinci cluburi: Volei Municipal, HC Zalău, FC Zalău, Luceafărul Bălan şi Viitorul Zalău. Doar trei dintre ele au mai fost premiate în 2016: Volei Municipal, HC Zalău şi FC Zalău. Având în vedere că echipa de fotbal s-a desfiinţat în vara acestui an, locul acesteia a fost luat de clubul de copii şi juniori, Atletic Zalău, care reprezintă judeţul în Campionatul Naţional de juniori republicani.

Cel mai bun club sportiv din Sălaj în 2017 a fost desemnat, la fel ca în ultimii doi ani, Volei Municipal Zalău. În 2015 şi 2016, echipa de volei a obţinut medalia de argint în Divizia A1 şi a câştigat Cupa României. În acest an, formaţia de la poalele Meseşului a devenit campioana României după o pauză de cinci ani, ultimul titlu fiind cucerit la finalul sezonului 2011 – 2012, de Remat Zalău. În Cupa României, voleibaliştii au ajuns până în finală, unde au cedat în faţa echipei Arcada Galaţi.