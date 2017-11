Veteranii atletismului sălăjean, pe podium la “Crosul Unirii” de la Alba Iulia

Peste 400 de participanţi a avut la start ediţia a 49-a a “Crosului Unirii” desfăşurată sâmbătă, la Alba Iulia. Printre cei prezenţi s-au numărat şi veteranii Petru Bologa, Rodica Prodan şi Lidia Angelescu.

Devenită dublă campioană balcanică la începutul lunii trecute, Rodica Prodan, o băimăreancă stabilită de câţiva ani în localitatea sălăjeană, Var, a avut o comportare remarcabilă şi la evenimentul de la Alba Iulia, trecând prima linia de sosire la categoria plus 65 – 69 de ani. La masculin, categoria a fost câştigată de Augustin Covaciu, de la CSM Sfântu Gheorghe.

La startul concursului s-a aflat şi celebrul Petru Bologa, care a ieşit din nou în evidenţă, clasându-se pe locul doi la categoria plus 80 de ani.

“M-a bătut un tip din Cugir, cu care nu m-am mai întâlnit până acum la nicio competiţie. Data viitoare mă voi pregăti şi mai bine”, ne-a declarat, zâmbind, zălăuanul care a împlinit 80 de ani în această toamnă.

Vasile Lupu, de la CSO Cugir, este câştigătorul categoriei plus 80 de ani, iar pe podium a mai urcat Petru Ambruş, din Lupeni.

Lidia Angelescu a fost cel de-al treilea reprezentant al Sălajului la categoria veterani. Aceasta a concurat la categoria 60 – 64 de ani, clasându-se pe locul trei la feminin. Prima poziţie a fost ocupată de Maria Boariu, din Mediaş, iar pe locul secund s-a situat Elena Măcinic, din Alba Iulia.

În cursa veteranilor a avut loc şi un moment emoţionant la final. Soţii Emil şi Margareta Sufleţel, alături de Şerban Ciurea, din Bucureşti şi Veronica Negrean, din Constanţa au trecut linia de sosire ţinându-se de mână, în aplauzele publicului prezent la eveniment.

La ediţia din acest an a fost prezentă şi o delegaţie formată din sportivi de la Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu” Zalău, condusă de profesorii Mirel Seişanu şi Teodor Bidian. Cele mai bune rezultate au fost obţinute de Adrian Suciu, locul trei la categoria 12 – 13 ani şi de Adrian Meleg, aceeaşi poziţie la categoria 18 – 19 ani.

