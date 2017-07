Vasile Jula, alături de fostele glorii de la CFR Cluj şi Gloria Bistriţa Marius Morar

Meci emoţionant sâmbătă după-amiaza, pe Stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj, unde s-au întâlnit generaţiile 2003 – 2007 ale cluburilor CFR Cluj şi Gloria Bistriţa. A fost o partidă cu scop caritabil, care l-a avut în prim-plan pe Cristian Coroian, fostul fundaş al celor două cluburi.

Cristian Coroian a suferit în luna iulie a anului 2015 un atac cerebral în timpul unui antrenament al echipei la care evolua în acea vreme, Metalurgistul Cugir, iar de atunci urmează un program de recuperare foarte sever, starea de sănătate a fostului fotbalist fiind destul de critică.

Pentru a-i da o mână de ajutor lui “Coro”, cum îi spuneau colegii de echipă, foştii jucători ai echipelor CFR Cluj şi Gloria Bistriţa au decis să organizeze un eveniment cu scop caritabil.

Cosmin Tilincă, Adrian Anca, Dorinel Munteanu, Florin Dan, Romeo Surdu, Emil Ştef, Sorin Oncică, Alin Minteuan sunt o parte dintre jucătorii care au îmbrăcat sâmbătă, după o pauză de mulţi ani, tricoul CFR-ului, iar printre foştii fotbalişti ai Gloriei prezenţi la evenimentul de la finalul săptămânii trecute se numără portarul Albuţ, Ovidiu Maier, Negrean şi Săsărman.

La evenimentul de sâmbătă a fost prezent şi zălăuanul Vasile Jula, cel care a evoluat timp de cinci sezoane la Gloria Bistriţa şi alte trei la CFR Cluj.

“A fost un eveniment foarte frumos, în care am depănat amintiri cu foştii colegi, nişte oameni minunaţi alături de care am scris istorie atât la CFR Cluj, cât şi la Gloria Bistriţa. Emoţiile au fost mari pentru toţi cei care am participat la această partidă, indiferent că este vorba despre jucători, antrenori, conducători sau suporteri. Păcat că scopul acestui meci a fost unul trist, prin care am dorit să-l ajutăm pe Cristian Coroian. Este un om minutat, aşa cum a fost şi în calitate de jucător şi îmi pare foarte rău că trece prin astfel de momente. A fost un coleg extraordinar, un adevărat caracter”, ne-a declarat Vasile Jula, care l-a avut coleg pe Coroian la Gloria, apoi la CFR.

Vasile Jula, care a bifat peste 300 de meciuri în Liga I, dintre care peste 150 la Gloria Bistriţa şi CFR Cluj, şi-a încheiat cariera de jucător la FC Zalău, în Liga a III-a, în urmă cu patru ani, după care a activat o perioadă şi ca antrenor al “alb-albaştrilor”.

“M-am simţit bine la toate echipele, dar Clujul rămâne în inima mea”, a mai afirmat Jula, a cărui vârf de carieră a fost anul 2006, când acesta a fost convocat la echipa naţională pentru un meci cu Finlanda.

“Mi-a lipsit să strige lumea “Tili gol” şi uite că suporterii s-au gândit şi mi-au făcut această surpriză. Le mulţumesc, şi ei aşa îmi arată că nu m-au uitat, “Tili gol” încă există. Eu cu Coro am mai vorbit prin intermediul reţelelor de socializare, ştiam de tot, dar Coro a rămas în sufletul nostru ca un adevărat părinte pentru noi şi sper să îşi revină cât mai repede”, a afirmat şi Cosmin Tilincă.

Un alt nume important al clubului feroviar a fost Adrian Anca, cel care a ocupat în trecut şi postul de manager la formaţia din Liga a II-a, FC Silvania Şimleu Silvaniei.

“Păcat că ne întâlnim doar la un eveniment de asemenea natură şi toţi am rămas supăraţi de situaţia lui Cristi Coroian”, a precizat Anca.

Banii strânşi din bilete şi din donaţii, vor ajunge la clinica unde efectuează recuperarea Cristian Coroian.