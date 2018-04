Unirea Mirşid, la a doua înfrâgere consecutivă în Liga a IV-a

Lupta pentru un nou titlu de campioană judeţeană a devenit extrem de disputată cu şapte etape înainte de finalul sezonului Ligii a IV-a. Liderul din urmă cu două etape, Unirea Mirşid, a pierdut ultimele două dispute, coborând pe poziţia a III-a după 19 runde.

Formaţia antrenată de Mihai Bode a pierdut cu scorul de 0 – 3 duelul din etapa a 18-a, în care a întâlnit pe teren propriu Dumbrava Gîlgău, echipă antrenată de Marius Paşca, situată pe poziţia secundă în acest moment.

Duminică, în cadrul etapei cu numărul 19, Unirea Mirşid a suferit o nouă înfrângere, tot cu scorul de 0 – 3, pe terenul echipei CS Barcău Nuşfalău. Formaţia de pe malul Barcăului a condus cu 2 – 0 la pauză, prin reuşitele lui Adelin Neaga şi Nicolae Rad, din penalty, iar după revenirea de la vestiare, Nicolae Rad a închis tabela, înscriind golul de 3 – 0 în minutul 74.

Dumbrava Gîlgău a obţinut victorie la scor, 9 – 0 pe teren propriu, în faţa formaţiei Flacăra Halmăşd.

O victorie la scor a obţinut şi liderul la zi, Rapid Jibou, 10 – 0 împotriva celor de la Benfica Ileanda.

Singura remiză din etapa a XIX-a s-a înregistrat între CS Crasna şi Cetatea Buciumi, partida dintre cele două încheindu-se cu scorul de 1 – 1.

Un alt succes la scor a fost înregistrat de Sportul Şimleu, formaţia de la poalele Măgurii câştigând cu scorul de 12 – 2 duelul de pe teren propriu cu AS Chieşd.

Olimpic Bocşa s-a impus la limită, 4 – 3 în duelul de pe teren propriu cu Real Crişeni, după ce la pauză scorul a fost 2 – 2.

După 19 etape, lider în Liga a IV-a este Rapid Jibou, cu 51 de puncte, urmată de Dumbrava Gîlgău, cu 50 de puncte şi Unirea Mirşid, cu 49 de puncte acumulate.

Programul etapei viitoare, programată la finalul acestei săptămâni: Benfica Ileanda – AS Chieşd, Real Crişeni- Rapid Jibou, Cetatea Buciumi – Olimpic Bocşa, Silvania Cehu Silvaniei – CS Crasna, Unirea Mirşid – CS Hida, Flacăra Halmăşd – CS Barcău Nuşfalău şi Sportul Şimleu – Dumbrava Gîlgău.

Rezultatele şi marcatorii etapei a XIX-a:

Dumbrava Gîlgău – Flacăra Halmăşd 9 – 0 (4 – 0)

Au marcat: Alexandru Pop (15, 19, 54, 72), Alin Mierea (29), Claudiu Cornaci (40, 67), Cristian Man (58, 65)

Rapid Jibou – Benfica Ileanda 10 – 0 (8 – 0)

Au marcat: Mihai Brânduşe (7), Raul Brânduşe (23, 41, 45), Andrei Teglaş (13, 38, 57, 58), Alex Turcu (min. 44), Rareş Pintea (min. 19)

Olimpic Bocşa – Real Crişeni 4 – 3 (3 – 2)

Au marcat: Alexandru Puşcaş (min. 18), Cosmin Cozma (min. 21), Robert Niculăuţ (min. 23), Claudiu Mărcuş (min. 81), respectiv Adrian Baidoc (min. 3), Sorin Iacob (min. 44), Raul Herman (min. 64)

CS Barcău Nuşfalău – Unirea Mirşid 3 – 0 (2 – 0)

Au marcat: Adelin Neaga (min. 14), Rad Nicolae (min. 28 – pen.), Nicolae Rad (min. 74)

CS Crasna – Cetatea Buciumi 1 – 1 (1 – 1)

Au marcat: Nataniel Ciupe (min. 21), respectiv Călin Pop (min. 43)

Sportul Şimleu Silvaniei – AS Chieşd 12 – 2 (4 – 1)

Au marcat: Paul Ardelean (min. 89, 67, 41, 12), Andrei Chiş (min. 52, 75, 77, 90), Daniel Contraş (min. 73, 67), Silviu Crişan (min. 14), George Pop (min. 30), respectiv Marius Arghilean (min. 17, 70)

CS Hida – Silvania Cehu Silvaniei 4 – 3 (2 – 1)

Au marcat: Dorin Pop (min. 8), Cornel Ouat (min. 30), Cristian Moldovan (min. 64), Roland Pintea (min. 90+3), respectiv Andrei Pop (26, 85), Varday Richard (min. 90+4)

Clasament:

1. Rapid Jibou 19 17 0 2 107 – 23 51p

2. Dumbrava Gîlgău 19 16 2 1 83 – 18 50p

3. Unirea Mirşid 19 16 1 2 85 – 18 49p

4. CS Barcău Nuşfalău 19 12 2 5 77 – 27 38p

5. Sportul Şimleu 18 11 1 6 63 – 32 34p

6. Real Crişeni 18 9 0 9 49 – 38 27p

7. Olimpic Bocşa 18 9 0 9 52 – 55 27p

8. CS Crasna 19 7 4 8 37 – 56 25p

9. Cetatea Buciumi 19 4 4 11 36 – 49 16p

10.Benfica Ileanda 19 3 6 10 27 – 64 15p

11. Flacăra Halmăşd 19 4 3 12 28 – 77 15p

12. AS Chieşd 19 5 0 14 29 – 94 15p

13. Silvania Cehu Silvaniei 19 3 3 13 35 – 82 12p

14. CS Hida 18 1 2 15 23 – 98 5p

