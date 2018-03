Un fost campion al României cu Elcond Zalău, implicat într-un scandal uriaş

La câteva zile după scrisoarea trimisă clubului Dinamo Bucureşti de părinţii juniorilor echipei de baschet Under 13, în care făceau acuze grave la adresa vicepreşedintelui Dinamo, Marian Ştefan, un nou caz a ieşit la iveală la începutul acestei săptămâni. Cel care-l acuză de această dată pe Ştefan este voleibalistul Marius Drăghici, fost campion al României cu Elcond Zalău la finalul sezonului 1998 – 1999.

În vârstă de 42 de ani, Drăghici s-a retras recent din activitate, ultimul sezon petrecut la Dinamo fiind 2013 – 2014. Fostul voleibalist a dezvăluit pentru gsp.ro un episod de-a dreptul şocant care-l are în prim-plan pe cel poreclit “Piticul”. De manevre financiare a fost acuzat şi Dan Drăguşin, fostul manager al secţiei de volei, un alt personaj controversat din lumea sportului la fileu.

“Ultimul sezon petrecut la Dinamo a fost 2013-2014. Am negociat contractul cu managerul secţiei, Dan Drăguşin, şi ne-am înţeles la 10.000 de euro pe sezon. Înainte însă să semnăm, recomandat de Drăguşin, a apărut pe fir un tip din Ploieşti şi mi s-a recomandat să parafez înainte un contract de colaborare cu agenţia pe care o reprezenta, Olimpijada OBVC Limited. El adusese la echipă doi sârbi şi un macedonean, iar pe mine mă băgau în aceeaşi găleată. Au trecut numele companiei şi pe contractul meu cu Dinamo, iar la momentul semnării, Ştefan îmi spune: “Nu te uita la sumă, că e mai mare decât ai discutat cu Drăguşin. Tu încasezi 10.000 de euro, iar restul de 5.000 de euro se iau şi de la tine, şi de la străini ca să-i plătim şi pe ceilalţi jucători. Ei n-au contract, doar indemnizaţia de efort”. Într-adevăr, pe hârtie erau 15.000 de euro” a povestit Drăghici pentru sursa citată.

“Politica lor e să spele banii, să mai mănânce şi ei ceva în plus, în loc să dea sumele meritate către sportivi! Eu muncesc, nu mă pricep să fur, de-asta am şi plecat din ţară!”, spune Drăghici, care este taximetrist în SUA şi pregăteşte câteva grupe de juniori care pracitică voleiul.

Atât Marian Ştefan, cât şi Dan Drăguşin neagă afirmaţiile făcute de fostul jucător al echipei Dinamo.

“Nu am purtat niciodată discuţii de genul “lasă jos 5.000 de euro din contract”. Jur pe copiii mei!”, este răspunsul dat de Marian Ştefan, în timp ce Drăguşin susţine că “de contracte de ocupau Marian Ştefan şi Elisabeta Lipă”.

Marius Drăghici a evoluat la şase cluburi în România, dar şi în campionatul Italiei. În ţară, fostul trăgător secund a activat la Rapid, Zalău, Dinamo, Steaua, Bacău şi Braşov.

În sezonul 1998 – 1999, când Marius Drăghici devenea campion al României cu Elcond Zalău, din echipă mai făceau parte: Sorin Pop, Marius Lazăr, Aurel Vlaicu, Mircea Abraham, Sorin Iancu, Cristian Boroeanu, Radu Stoica, Mihai Barna, Sergiu Ilieş, Andrei Păun. Antrenorul echipei era Florin Tiucra.