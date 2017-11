Turul Campionatului de Minifotbal “Titan” se încheie miercuri

Prima fază a Campionatului de Minifotbal “Titan” se încheie miercuri, odată cu desfăşurarea restanţei din etapa a IX-a, dintre Tenaris Zalău şi Info Plus, programată la ora 19.

În etapa a VIII-a, încheiată în urmă cu o săptămă, s-a înregistrat o singură victorie la limită, STC Zalău câştigând cu scorul de 2 – 1 duelul cu Titan Zalău. În celelalte partide s-au înregistrat victorii la scor. Terra Kid Zalău a câştigat cu 9 – 3 partida cu Tenaris Zalău, după ce la pauză, scorul a fost 4 – 3.

Cipricom Zalău a bifat a cincea victorie, câştigând cu 6 – 3 în faţa celor de la Blue Team, iar Info Plus, ocupanta locului secund, s-a impus cu 9 – 3 în jocul cu cei de la Cabana Trio Olaru.

Locul I după opt etape este ocupat de STC Zalău, care a obţinut doar victorii, având un golaveraj de 55 la 17.

Rezultatele etapei a VIII-a: Terra Kid Zalău – Tenaris Zalău 9 – 3, Info Plus – Cabana Trio Olaru 9 – 3, Cipricom – Blue Team 6 – 4, STC Zalău – Titan Zalău 2 – 1, Viitorul Zalău – Cavalerii Fluierului Zalău 10 – 4.

Clasament:

1. STC Zalău 8 8 0 0 55 – 17 24p

2. Info Plus 8 7 0 1 67 – 18 21p

3. Cipricom 8 5 1 2 54 – 33 16p

4. Viitorul Zalău 8 4 1 3 47 – 40 13p

5. Cavalerii Fluierului 8 4 0 4 37 – 48 12p

6. Terra Kid 8 4 0 4 36 – 52 12p

7. Blue Team 8 3 0 5 32 – 52 9p

8. Titan Zalău 8 2 0 6 26 – 40 6p

9. Tenaris Zalău 8 1 0 7 31 – 56 3p

10. Cabana Trio Olaru 8 1 0 7 30 – 52 3p