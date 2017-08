Trei zile de competiţii sportive în municipiu

La fel ca în anii anteriori, în cadrul evenimentului intitulat “Zilele Municipiului Zalău”, ajuns la cea de-a XX-a ediţie, vor avea loc şi o serie de competiţii sportive. Întrecerile vor fi organizate de Primăria Zalău, în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal, Clubul Sportiv Şcolar, AS Eurosport Zalău, AS Old Boys Zalău, AS Alyen Cycling şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sălaj.

Pentru ziua de joi, 24 august, au fost programate trei concursuri. La ora 9 va avea loc un turneu de minifotbal la Baza Sportivă “Fair Play”, iar la Casa Municipală de Cultură este programat de la aceeaşi oră un concurs de şah. În sala de sport a Colegiului Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” va avea loc începând cu ora 10 un turneu de volei.

În Parcul Central este programat timp de trei zile un turneu de beach volley. În perioada 25 – 27 august vor mai avea loc turnee de volei şi handbal revervate juniorilor, competiţii de box, fotbal, ciclism, lupte libere şi tenis de masă.