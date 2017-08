Start în noul sezon al Ligii a IV-a

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Sălaj a programat duminică, 27 august, prima etapă din noul sezon al Ligii a IV-a de fotbal. În runda inaugurală va avea loc şi primul derby al Sălajului. CS Barcău Nuşfalău, una dintre candidatele la titlul judeţean în ultimii ani, va întâlni pe teren propriu Rapid Jibou, câştigătoarea fazei judeţene a Cupei României. Campioana Dumbrava Gîlgău se va duela cu Benfica Ileanda, având un meci relativ uşor pe teren propriu.

Sportul Şimleu, formaţie la care s-au transferat în această vară o serie de jucători cu experienţă ce au activat în sezonul trecut la Flacăra Halmăşd, va primi vizita echipei Real Crişeni.

La o săptămână după ce s-au duelat în sferturile de finală ale Cupei României, Flacăra Halmăşd şi Cetatea Buciumi se vor întâlni şi în cadrul primei etape din campionat. CS Hida – Olimpic Bocşa şi CS Crasna – AS Chieşd sunt ultimele două dueluri programate la finalul acestei săptămâni.

Partida dintre CS Crasna şi AS Chieşd este programată sâmbătă, celelalte urmând să se desfăşoare duminică.

Meciurile de juniori vor avea loc la ora 16, iar partidele de seniori, la ora 18.

Se reia şi Liga a V-a

Odată cu noul sezon al Ligii a IV-a, va începe şi competiţia din ultimul eşalon fotbalistic al judeţului.

În cadrul Seriei Est din Liga a IV-a, în prima etapă vor avea loc partidele: Recolta Agrij – Someşul Someş-Odorhei, Largiana Românaşi – AS Tihău, Viitorul Băbeni – Năprădeana Năpradea, Cetatea Almaşu – Agronova Dragu, Someşul Gîlgău – Dumbrava Ciocmani, Someşul Letca – Olimpia Rus şi Rapid Zimbor – AS Creaca Jac.

În Seria Vest vor avea loc jocurile: Sporting Zalău – Unirea Hereclean, Voinţa Derşida – Olimpic Gârceiu, Barcău Tusa – Stejarul Sâg, Inter Pericei – Voinţa Horoatu Crasnei, Kemer Camăr – Venus Borla, Luceafărul Valcău – Steaua Cosniciu şi AS Carastelec – Gloria Ban.