Situaţie delicată în poarta echipei HC Zalău Marius Morar

Handbal Club Zalău a început luni pregătirile pentru noul sezon al Ligii Naţionale şi, deşi era aşteptată la antrenamente, portarul Mihaela Cheţa nu s-a regăsit în lotul condus de Gheorghe Tadici. Tehnicianul zălăuan s-a arătat deranjat de atitudinea handbalistei, care a preferat să-şi rezolve problemele de sănătate tocmai în momentul în care trebuia să se prezinte la reunirea lotului, cu toate că situaţia sportivei era cunoscută de multă vreme.

Odată cu începerea pregătirilor pentru noul sezon competiţional, managerul echipei HC Zalău, Gheorghe Tadici, spera să se poată baza atât pe portarul zălăuan, Mihaela Cheţa Foltic, cât şi pe interul Claudia Constantinescu. Prima a devenit mămică în urmă cu un an, în timp ce Constantinescu a suferit o intervenţie chirurgicală la umărul braţului de aruncare în ediţia trecută de campionat. Constantinescu s-a prezentat la reunirea echipei, însă nu acelaşi lucru s-a întâmplat în cazul portarului Mihaela Cheţa Foltic, de a cărui atitudine, antrenorul Tadici s-a arătat deranjat.

“Ne confruntăm cu o singură problemă, una care ţine de caracterul persoanei respective. Este vorba despre portarul Mihaela Cheţa Foltic, care de doi ani nu poate să evolueze pentru această echipă. Am cheltuit bani pentru recuperarea ei atunci când s-a confruntat cu probleme de sănătate, după care a rămas însărcinată, iar eu am înţeles şi acest lucru. A participat la antrenamentele echipei în finalul sezonului trecut, după care a avut o lună şi jumătate de pauză şi trebuia să se prezinte la normele de control. Dar, se pare că o interesează doar partea materială. Nu mi se pare deloc normal felul în care procedează, deoarece ea era în concediu în Egipt când colegele ei au susţinut normele de control, deşi acestea erau programate de mult timp”, a declarat Gheorghe Tadici.

În aceste condiţii, portarul zălăuan, Adina Sabou, nu va mai fi împrumutată la CSU Vest Timişoara, urmând să evolueze şi în sezonul viitor la formaţia zălăuană.

“Mihaela Cheţa Foltic şi-a pregătit ratarea cantonamentului, iar eu am anticipat acest lucru, fiindcă o cunosc foarte bine. În aceste condiţii, Adina Sabou nu va mai fi împrumutată la Timişoara, fiindcă nu putem rămâne cu doi portari. Oricum, situaţia este una delicată, deoarece Raluca Kelemen, portarul pe care l-am transferat în această vară, se va reuni echipei abia în luna august, după ce se întoarce de la Campionatul European de tineret, unde participă cu echipa României”, a mai precizat Tadici.

Se pare că Mihaela Cheţa Foltic se confruntă de mult timp cu anumite probleme de sănătate, iar Gheorghe Tadici este deranjat de faptul că acestea puteau fi rezolvate în perioada vacanţei, nu în momentul în care au început pregătirile pentru noul sezon competiţional.